ФНС спросила самозанятых о «справедливом» налоге

07 октября 2025, 14:52

ФНС попросила самозанятых оценить налоговый режим с его ставками

Фото: istockphoto/blinow61

ФНС запустила опрос среди самозанятых о параметрах налога на профессиональный доход (НПД), пишут «Ведомости».