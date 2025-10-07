ФНС спросила самозанятых о «справедливом» налоге
ФНС запустила опрос среди самозанятых о параметрах налога на профессиональный доход (НПД), пишут «Ведомости».
Анкета появилась в личных кабинетах на платформе «Мой налог». Участников просят указать, какой процент от дохода они считают «справедливым» для налога — предложили 11 вариантов от 0% до более 20%.
Кроме того, налоговики спрашивают, как респонденты поступят, если условия НПД перестанут их устраивать: пойдут в найм, перейдут на другую систему налогообложения, уйдут в тень или прекратят деятельность.
В опросе также предлагают оценить, какие изменения сделали бы режим НПД привлекательнее — снижение ставки, повышение лимита дохода, учёт расходов или разрешение на найм сотрудников.
Отдельный блок посвящается причинам выбора именно этого режима: предлагается отметить ключевые преимущества — автоматический расчёт налога, отсутствие отчётности и сравнительно низкие ставки.
