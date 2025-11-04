В России предложили ввести зарплату для родителей, которые занимаются воспитанием детей

04 ноября 2025, 04:16

Депутат ГД Милонов призвал ввести в РФ зарплату для воспитывающего детей родителя

Фото: iStock/nd3000

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность введения государственной «заработной платы» для родителей, которые посвящают себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста. Об этой инициативе пишет RT.





Свое обращение Милонов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. Парламентарий отметил, что в России актуален вопрос о поддержке родителей после окончания декретного отпуска.





«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определённого возраста», — цитирует RT слова из обращения Милонова.