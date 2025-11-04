В России предложили ввести зарплату для родителей, которые занимаются воспитанием детей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность введения государственной «заработной платы» для родителей, которые посвящают себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста. Об этой инициативе пишет RT.
Свое обращение Милонов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. Парламентарий отметил, что в России актуален вопрос о поддержке родителей после окончания декретного отпуска.
Необходимость пристального ухода за ребенком сохраняется, пока тот не достигнет пяти-шести лет. В результате один из супругов часто вынужден оставлять карьеру ради заботы о малыше.
Подобная ситуация приводит к резкому снижению общего дохода, который поступает в семейный бюджет. Милонов считает, что необходимы активные меры для стимулирования демографической ситуации в стране.
«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определённого возраста», — цитирует RT слова из обращения Милонова.