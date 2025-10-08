Российские работодатели переключаются на мигрантов из дальнего зарубежья

08 октября 2025, 18:32

Фото: iStock/Oleg Elkov

На фоне ужесточения миграционного законодательства в отношении граждан стран СНГ российские компании всё активнее привлекают трудовых мигрантов из дальнего зарубежья. Об этом заявила директор международного кадрового агентства «Синергия» Лидия Филатова на конференции, организованной издательским домом «Коммерсантъ».





Мигранты из дальнего зарубежья оформляются по квоте, которая на 2025 год составляет 234 тысячи человек. Они закреплены за конкретным работодателем на срок 2,5–3 года, а разрешение на работу действует 365 дней без необходимости дополнительных документов.





«Все сложнее привозить ближнее зарубежье. Запретов сейчас действительно очень много и будет только больше. Не просто так ввели обязательное знание русского языка для школьников из ближнего зарубежья. Из-за этого мы начали привлекать дальнее зарубежье: Индия, Бангладеш, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Шри-Ланка», — пояснила Филатова.