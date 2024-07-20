Минтруд предложил расширение списка профессий для альтернативной службы

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Министерство труда РФ предложило расширить список профессий для прохождения альтернативной службы, информирует ТАСС.
Список из 224 профессий и 1 305 предприятий планируют расширить до 237 профессий и 1 442 предприятий.
В перечень войдут такие профессии, как гидролог, техник-метролог, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, гидрометеорологический наблюдатель, техник по эксплуатации гидрометеорологического оборудования, инженер-метролог, метеоролог, техник-метеоролог, техник-гидролог, операционный медицинский брат, врач по контролю занимающихся физической культурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, библиотекарь со средней квалификацией.
Перечень альтернативных профессий гражданских служащих будет утвержден Минтрудом России в марте 2023 года. Право граждан России на альтернативную службу закреплено в Конституции страны.
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В перечень войдут такие профессии, как гидролог, техник-метролог, инженер по активным воздействиям на гидрометеорологические процессы, гидрометеорологический наблюдатель, техник по эксплуатации гидрометеорологического оборудования, инженер-метролог, метеоролог, техник-метеоролог, техник-гидролог, операционный медицинский брат, врач по контролю занимающихся физической культурой и спортом, инструктор-методист по лечебной физкультуре, библиотекарь со средней квалификацией.
Перечень альтернативных профессий гражданских служащих будет утвержден Минтрудом России в марте 2023 года. Право граждан России на альтернативную службу закреплено в Конституции страны.
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Александр Климов