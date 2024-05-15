В России вырастет прожиточный минимум

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К 2025 году прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей на душу населения. Об этом сообщается в проекте постановления Минтруда России.
Согласно темпам роста медианного дохода за 2023 год и прогнозируемому уровню инфляции по итогам 2024 года, появляется возможность возвращения к методике установления величины прожиточного минимума на 2025 год.
Отмечается, что для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличится до 19 329 рублей, для пенсионеров – до 15 250 рублей, а для детей – до 17 201 рубля.
Прирост к показателям текущего года составит 14,8%.
Годовой рост прожиточного минимума на душу населения достигнет 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, а для детей – 2 212 рублей.
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Отмечается, что для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличится до 19 329 рублей, для пенсионеров – до 15 250 рублей, а для детей – до 17 201 рубля.
Прирост к показателям текущего года составит 14,8%.
Годовой рост прожиточного минимума на душу населения достигнет 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, а для детей – 2 212 рублей.
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Анастасия Чинкова