Подмосковье подписало в третий день ПМЭФ девять соглашений на 53 млрд рублей

Фото и видео: телеграм-канал Андрея Воробьёва
Делегация Подмосковья подписала ещё девять соглашений в третий день Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Подошёл к концу третий день ПМЭФ. Мы подписали ещё девять соглашений, которые помогут создать в Подмосковье более 3,1 тыс. рабочих мест. А объём инвестиций по этим проектам составит почти 53 млрд рублей», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.Ранее глава региона заявлял, что всего делегация Московской области подпишет на форуме 37 соглашений на 175 млрд рублей.
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Лора Луганская