«АвтоВАЗ» презентовал на ПМЭФ-2024 новую модель

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«АвтоВАЗ» впервые презентовал свою новую модель Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает ТАСС.
Автомобиль представлен в красном цвете, который в палитре «АвтоВАЗа» называется «огонь». Начало производства запланировано на следующий год.
В модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. В новую линейку семейства класса B будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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В модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. В новую линейку семейства класса B будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross.
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Главной темой форума в текущем году станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».
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Екатерина Коршунова