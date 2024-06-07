Воробьёв оценил оборот от подписанных на ПМЭФ соглашений с Китаем в 100-150 млн долларов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Делегация Московской области подписала на Петербургском международном экономическом форуме пять соглашений с китайскими партнёрами. Ожидаемый оборот составит 100-150 млн долларов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью радио «Ъ FM» на полях ПМЭФ 2024.
«На одном из предприятий будут работать до 200 человек, они его построят за год. Мы предоставили готовую площадку, поэтому всё так быстро. Скорее всего, строительство будет проходить в «Есипове», где раньше был завод Mercedes-Benz. Но сейчас вместо Mercedes придет китайский производитель. Поэтому да, там будут производить банкоматы», – сказал губернатор.Ранее Воробьёв рассказал, что китайский производитель со временем будет выпускать в Подмосковье по 100 тыс. автомобилей в год.
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Лора Луганская