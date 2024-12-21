Миронов: средние ставки по ипотеке приближаются к диким ставкам МФО

Сергей Миронов (фото: kremlin.ru)
Рыночную ставку по ипотеке следует уменьшить до половины от ставки рефинансирования Центробанка, так как средние показатели уже приближаются к диким ставкам микрофинансовых организаций (МФО). Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, если учесть сверхприбыли банков, то на сегодняшний день вполне возможно принудительно снизить ставку ипотеки.
«Средние ставки по ипотеке уже приближаются к диким ставкам МФО. При том, что микрофинансирование предполагает короткие и высокорисковые займы, а ипотека — это долгосрочный кредит, который и без того обеспечивает банку постоянный высокий доход. И это кредит под такой надежный залог, как недвижимость, — отметил глава партии в беседе с NEWS.ru.Миронов подчеркнул, что ситуация, где заемщик за 20-30 лет переплачивает за квартиру в четыре раза больше, вызвана «вредительской политикой ЦБ». Он считает, что из-за этого нужно менять не только политику, но и сам статус Центробанка России.
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