Мировые цены на нефть поднялись до максимальных за последние месяцы значений

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Мировые цены на нефть резко возросли в понедельник на фоне новых санкций США в отношении российского нефтяного сектора. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Отмечается, что 13 февраля нефть дорожает третью сессию подряд, достигнув максимально высокого уровня за более чем четыре месяца. Её цена по данным торгов составила 81 доллар за баррель.
Как пишет агентство Reuters, такая динамика наблюдается, поскольку ожидается оказание влияния новых американских санкций на экспорт российской нефти в Китай и Индию.
Ранее аналитики JPMorgan заявили, что рост цен на нефть связан с опасениями участников рынка касательно возможных перебоев с поставками. Удвоение числа танкеров, попадающих под санкционные ограничения, может стать серьёзным препятствием для осуществления поставок.
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Как пишет агентство Reuters, такая динамика наблюдается, поскольку ожидается оказание влияния новых американских санкций на экспорт российской нефти в Китай и Индию.
Ранее аналитики JPMorgan заявили, что рост цен на нефть связан с опасениями участников рынка касательно возможных перебоев с поставками. Удвоение числа танкеров, попадающих под санкционные ограничения, может стать серьёзным препятствием для осуществления поставок.
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Анастасия Чинкова