Китай не принимает в порт три танкера с российской нефтью, попавшие под санкции США

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Три танкера с российской нефтью, которые попали под новые санкции США, не могут попасть в порт Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные системы по отслеживанию движения судов.
Отмечается, что в общей сложности танкеры перевозят два миллиона баррелей нефти сорта ESPO, который оценивается на рынке дороже сорта Urals. Все три танкера стартовали в сторону Китая из дальневосточного порта Козьмино.
Танкер Huihai Pacific, в который загружено 770 тысяч баррелей нефти, должен был прибыть в китайский порт в среду, 15 января. Однако в в минувшие выходные он сменил курс и теперь стоит в море без движения.
Судно Mermar, перевозящее 755 тысяч баррелей нефти также не может войти в порт, поэтому ожидает решения у побережья.
Третий корабль Olia с 709 тысячами баррелей остаётся в Жёлтом море.
Ранее китайская компания Shandong Port Group Co., в управлении которой находятся несколько портов, распорядилась запрещать танкерам причаливать и разгружаться в терминалах, если они находятся под санкционными ограничениями.
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Танкер Huihai Pacific, в который загружено 770 тысяч баррелей нефти, должен был прибыть в китайский порт в среду, 15 января. Однако в в минувшие выходные он сменил курс и теперь стоит в море без движения.
Судно Mermar, перевозящее 755 тысяч баррелей нефти также не может войти в порт, поэтому ожидает решения у побережья.
Третий корабль Olia с 709 тысячами баррелей остаётся в Жёлтом море.
Ранее китайская компания Shandong Port Group Co., в управлении которой находятся несколько портов, распорядилась запрещать танкерам причаливать и разгружаться в терминалах, если они находятся под санкционными ограничениями.
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Анастасия Чинкова