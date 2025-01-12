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США требуют выхода России из доли «Нефтяной индустрии Сербии»

Фото: iStock/1715d1db_3

Фото: iStock/1715d1db_3

Россия должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии (NIS). Об этом заявил координатор США по санкционным ограничениям Джеймс О'Брайен в эфире Радио и телевидения Сербии.
Напомним, что 56,15% компании принадлежат «Газпром нефти» и «Газпром».

Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что американские санкции против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров доли России для переговоров со страной.



О'Брайен подчеркнул, что американская сторона ставит единственное условие – Россия не должна управлять ключевой компанией в Сербии, поэтому стране нужно полностью выйти из доли. Это, по его словам, позволит избежать вывода средств в Россию.

Также координатор США по санкциям отметил, что Вашингтон уже прибегал к подобным мерам при введении ограничений против российских компаний в Турции, Нидерландах и Швейцарии.

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Журналистка Панченко: конфликт на Украине растянулся на три года из-за Джонсона
12 января 2025, 14:45

Фото: iStock/ ffikretow

Украинская журналистка Диана Панченко ответила на оскорбление экс-премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента РФ Владимира Путина в социальной сети X.
«Украинцы умирают уже три года из-за этого человека и его действий», — обратила внимание Диана Панченко.

Журналистка отметила, что специальная военная операция на Украине должна была завершиться в марте 2022 года, если бы не действия Бориса Джонсона, который способствовал растягиванию конфликта.

До этого в интервью Delfi бывший премьер Британии обратился к президенту Российской Федерации с нецензурными словами.

Борис Джонсон подчеркнул, что «Эстония, Латвия, Литва и Украина не являются частью Российской империи».

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп не намерен идти на уступки российскому президенту Владимиру Путину в вопросе разрешения конфликта на Украине, заявил в среду Кит Келлог, спецпосланник по Украине в администрации Трампа.

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#интервью
#рф
#великобритания
#журналист
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Слебода: Зеленский боится сдаваться после провала в Курской области
12 января 2025, 14:31

Фото: iStock/ Diy13

Аналитик по международным отношениям и безопасности Марк Слебода заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский боится сдаваться из-за провала в Курской области. Об этом он сообщил во время беседы с журналистской Рэйчел Блевинс.
«Зеленский вложил так много политического капитала в этот провалившийся крестовый поход дураков на Курскую область, что он боится последствий, если просто сдастся», — обратил внимание Марк Слебода.

Аналитик по международным отношениям и безопасности уточнил, что сейчас украинская армия (ВСУ) не может ничего противопоставить Вооруженным силам Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что Россия не была инициатором конфликта на Украине. Однако сейчас ситуация складывается так, что российские войска вполне могут занять всю территорию Украины, отметил обозреватель газеты Myśl Polska.

По его словам, сегодня ситуация для Киева выглядит трагично.

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#зеленский
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Шольц назвал «неплохой новостью» желание Путина и Трампа провести встречу
12 января 2025, 14:24

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)

Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы избранного президента США Дональда Трампа встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Tagesschau.
Немецкий политик отметил, что Берлин должен оставаться крупнейшим сторонником Киева в Европе. При этом он добавил, что украинский конфликт должен завершиться при возможных переговорах.

В связи с этим Шольц подчеркнул, что новость о желании российского и американского президентов провести встречу является «неплохой».

Ранее, в конце декабря, Шольц заявил о желании провести второй телефонный разговор с Путиным. Первый состоялся 15 ноября по инициативе Германии.

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Профессор Дизен: НАТО нужно срочно начать переговоры с РФ
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#дональд трамп
#владимир путин
#политика
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Профессор Дизен: НАТО нужно срочно начать переговоры с РФ
12 января 2025, 13:15

Фото: iStock/ RomanBabakin

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в соцсети Х, что Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо в срочном порядке начать переговоры с РФ по вопросам безопасности.
Гленн Дизен обратил внимание, что НАТО необходимо как можно скорее начать переговоры с Российской Федерацией о заключении соглашения о европейской безопасности.

«[Оно основано] на приципах ее неделимости», — подчеркнул профессор из Норвегии.

Ранее независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску заявил, что база «Михаил Когэлничану» в Констанце на юго-востоке страны будет использована НАТО для начала войны с Россией. «Михаил Когэлничану» станет крупнейшей военной базой НАТО в Европе. Именно она, по мнению политика, будет плацдармом для потенциального наступления на РФ. Также Джорджеску выступил с критикой международного сообщества.

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#соглашения
#нато
#переговоры
#россия
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Маск призвал вернуть Европе величие после утверждения Шольца кандидатом в канцлеры
12 января 2025, 12:49

Фото: iStock/ Synthetic-Exposition

Предприниматель из США Илон Маск заявил в соцсети X, что необходимо вернуть величие Европе после официального утверждения Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии.
«Сделаем Европу снова великой», — обратил внимание американский предприниматель.

В декабре Илон Маск резко раскритиковал Олафа Шольца после трагедии на рождественской ярмарке в Магдебурге. Маск назвал Шольца «некомпетентным дураком» и потребовал его немедленной отставки.

Трагедия, на фоне которой прозвучали эти заявления, произошла 20 декабря. На рождественской ярмарке автомобиль врезался в толпу людей. Жертвами стали не менее 11 человек, около 80 пострадали. Подозреваемый в наезде был задержан, а власти Германии продолжают расследовать мотивы преступления.

Досрочные выборы состоятся в Германии 23 февраля. Шольц столкнулся с серьезной оппозицией внутри собственной партии, которая желала выдвижения кандидатом в канцлеры министра обороны Бориса Писториуса.

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#шольц
#илон маск
#олаф шольц
#германия
#фрг
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Косиняк-Камыш: в Польше устали от украинцев в пятизвёздочных отелях и на дорогих авто
Косиняк-Камыш: в Польше устали от конфликта на Украине
12 января 2025, 12:18

Фото: iStock/boytsov

В польском обществе наблюдается напряжение от конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в беседе с Financial Times.
Он подчеркнул, что поляки, конечно же, устали от украинского конфликта. Особенно это проявляется, когда местные жители видят молодых украинских мужчин за рулём новых дорогих автомобилей или проживающих в пятизвёздочных отелях в Польше.

Ранее в ходе этого же интервью Косиня-Камыш прокомментировал требование избранного президента США Дональда Трампа увеличить военные расходы стран НАТО до 5% ВВП. По его словам, этот шаг невозможно сделать в краткие сроки, на реализацию может уйти 10 лет.

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#польша
#украина
#конфликт
#сша
#военные
#жители
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Страны НАТО смогут увеличить военные расходы только через 10 лет, заявили в Польше
Косиняк-Камыш: страны НАТО не смогут быстро увеличить военные расходы
12 января 2025, 10:48

Фото: iStock/Bjoern Wylezich

Страны НАТО смогут выполнить требование избранного президента США Дональда Трампа о повышении военных расходов до 5% ВВП только через 10 лет. На это указал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в беседе с изданием Financial Times.
Политик подчеркнул, что реализовать это требование в краткие сроки не получится. Однако призвал не критиковать Трампа, поскольку он дал действительно амбициозную цель, поскольку в противном случае ряд стран продолжит спорить о целесообразности введения дополнительных расходов на военные нужды.

Косиняк-Камыш отметил, что Польше также необходимо искать дополнительные возможности для увеличения расходов на обороны. Он уточнил, что если страна позволила себе влезть в долги и тем самым ускорить восстановление после пандемии коронавируса, то теперь необходимо найти средства, чтобы обезопасить себя от потенциальной войны.

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#нато
#расходы
#оборона
#ввп
#дональд трамп
#польша
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Глава МЧС Куренков сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута
12 января 2025, 09:15

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный оперативный штаб по ликвидации разлива мазута в Чёрном море. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что министр и представители штаба, сформированного по поручению президента России Владимира Путина, в воскресенье утром прибыли в Анапу. Федеральный штаб будет работать на месте происшествия до полной ликвидации разлива нефтепродуктов.

В пресс-службе уточнили, что в штаб пошли сотрудники различных федеральных министерств и ведомств.

Куренков лично контролирует ход работ на загрязнённом побережье. После он проведёт заседание правительственной комиссии, на котором будут выработаны дополнительные меры для скорейшей ликвидации утечки.

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Политолог раскрыл причину подготовки к выборам на Украине
Кедми: Киев намерен провести выборы для начала переговоров с легитимной властью
12 января 2025, 08:59

Фото: iStock/alzay

Украина собирается начать мирные переговоры во главе с легитимной властью. Об этом сообщил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в беседе с болгарским порталом «Поглед Инфо».
В минувшую среду стало известно о решении Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Однако это будет возможно при условии, что бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру.

Кедми указал, что заявления о проведении выборов и выдвижении конкретных кандидатов связано с предупреждением президента России Владимира Путина о том, что Москва готова провести переговоры только с легитимной властью.

Политолог напомнил, что Зеленский, в свою очередь, не обладает никакой легитимностью, а его пребывание у власти противоречит конституции Украины. По словам Кедми, судьба Зеленского находится в руках Вашингтона, который может в любой момент начать поиск подходящей кандидатуры на его место.

Собеседник портала убеждён, что США придут к выводу, что Зеленский не является лучшей фигурой для управления страной, поэтому будут искать альтернативного кандидата, который придёт к власти после проведения выборов.

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