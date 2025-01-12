США требуют выхода России из доли «Нефтяной индустрии Сербии»

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Россия должна полностью выйти из доли в Нефтяной индустрии Сербии (NIS). Об этом заявил координатор США по санкционным ограничениям Джеймс О'Брайен в эфире Радио и телевидения Сербии.
Напомним, что 56,15% компании принадлежат «Газпром нефти» и «Газпром».
Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что американские санкции против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров доли России для переговоров со страной.
О'Брайен подчеркнул, что американская сторона ставит единственное условие – Россия не должна управлять ключевой компанией в Сербии, поэтому стране нужно полностью выйти из доли. Это, по его словам, позволит избежать вывода средств в Россию.
Также координатор США по санкциям отметил, что Вашингтон уже прибегал к подобным мерам при введении ограничений против российских компаний в Турции, Нидерландах и Швейцарии.
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Накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что американские санкции против российско-сербской компании NIS требуют разъяснений в вопросе размеров доли России для переговоров со страной.
О'Брайен подчеркнул, что американская сторона ставит единственное условие – Россия не должна управлять ключевой компанией в Сербии, поэтому стране нужно полностью выйти из доли. Это, по его словам, позволит избежать вывода средств в Россию.
Также координатор США по санкциям отметил, что Вашингтон уже прибегал к подобным мерам при введении ограничений против российских компаний в Турции, Нидерландах и Швейцарии.
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Анастасия Чинкова