МИД РФ: санкции США в отношении России не останутся без реакции

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МИД России пообещал ответной реакции на санкции США. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
В частности санкции касались российского энергетического сектора, ряда компаний и их руководства. В ответ на это в МИД пообещали продолжить реализовывать крупные проекты по добыче нефти и газа. К тому же Россия будет идти по направлению импортозамещения и оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах.
При этом в ведомстве отметили, что несмотря на все попытки Белого дома, РФ остается важнейшим игроком на глобальном рынке. Нанести стратегическое поражение Москвы со стороны Вашингтона не увенчалась успехом, а отечественная экономика продолжает развиваться.
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