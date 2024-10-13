ЦБ: Россия не должна Международному валютному фонду

Фото: istock/Pineapple Studio
ЦБ не подотчетен Международному валютному фонду (МВФ), все обязательства в области макроэкономической политики были выполнены еще в 2000-х. Об этом сообщил зампредседателя Центрального банка России Алексей Заботкин. По его данным, последние займы поступали перед кризисом 1998 года.
«Наши обязательства перед МВФ были полностью погашены в начале 2000-х уже, поэтому никаких обязательств перед МВФ в части макроэкономической политики вот с того момента, когда мы перестали получать от него финансовую помощь, мы не несем», — цитирует Заботкина ТАСС.
Заботкин отметил, что мнение о зависимости Центробанка от МВФ появилось в 90-х годах. В тот период, столкнувшись с экономическими трудностями и бюджетными недостатками, Россия действительно получала кредиты от МВФ. Но, по его словам, это не говорит о подчинении. Правительство и Центральный банк просто согласовывали условия макроэкономической политики с фондом, чтобы получить финансовую помощь.
Однако, на сегодняшний день такая зависимость отсутствует. ЦБ уже расплатился по всем займам, и больше не требует согласования своих действий с МВФ.
Читайте также:
В Германии признали провал санкций против России
Путин заявил о надежном обеспечении внутреннего рынка продовольствием
Лицензии Минфина США на операции с группой Мосбиржи истекли
Лия Мурадьян