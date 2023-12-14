Мировой спрос на нефть может резко замедлиться в следующем году

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto
Глобальный прирост роста спроса на нефть сократится примерно вдвое в 2024 году. По прогнозам, прирост составит всего 1,1 миллиона баррелей в сутки.
В качестве одной из основных причин такого решения эксперты считают стремительное развитие глобального рынка электромобилей. По этой причине можно ожидать значительного снижения спроса на сырьё в Европе и других странах, считают специалисты МЭА.
Читайте также:
Страны ЕС не смогли согласовать запрет на продажу нефтяных танкеров России
За год запасы нефти в США сократились до минимума за 30 лет
Россия в этом году заработала на экспорте нефти больше, чем до начала СВО
Александр Бойцов