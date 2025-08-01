Четыре танкера с российской нефтью простаивают у берегов Индии

01 августа 2025, 13:27

Фото: iStock/Dikuch

У западного побережья Индии на якорной стоянке остаются как минимум четыре танкера, перевозящих российскую нефть. Ещё два судна дрейфуют в открытом море недалеко от берега, сообщает агентство Bloomberg.