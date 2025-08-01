Четыре танкера с российской нефтью простаивают у берегов Индии
У западного побережья Индии на якорной стоянке остаются как минимум четыре танкера, перевозящих российскую нефть. Ещё два судна дрейфуют в открытом море недалеко от берега, сообщает агентство Bloomberg.
Причиной такой ситуации является то, что все они не могут разгрузиться из-за внезапной приостановки заказов со стороны индийских нефтеперерабатывающих компаний.
Задержка в разгрузке связана с дипломатическим и экономическим давлением на Нью-Дели со стороны США. В частности, президент Дональд Трамп ранее пригрозил введением высоких импортных пошлин против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. На этом фоне индийские власти призвали крупнейшие государственные нефтекомпании срочно пересмотреть структуру закупок и подготовить альтернативные логистические и сырьевые схемы. Эти компании уже приостановили оформление новых контрактов на поставку российской нефти и начали переговоры с другими экспортёрами, включая Саудовскую Аравию, Ирак и ОАЭ.
Эксперты считают, что ситуация с танкерами может привести к временным перебоям на региональном рынке и дополнительным издержкам как для индийских компаний, так и для российских поставщиков. Судна, ожидающие разгрузки, вынуждены простаивать в нейтральных водах, не имея возможности перегрузить нефть в портах или продать её по альтернативным маршрутам без дополнительных санкционных рисков.
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