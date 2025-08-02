США хотят предложить России мир на Украине и сделку по редкоземельным металлам
США необходимо завершить украинский конфликт и заключить с Россией соглашение о совместной разработке редкоземельных ресурсов. Об этом пишет издание National Interest.
Отмечается, что Россия является сырьевой супердержавой с одними из самых прибыльных месторождений редкоземельных элементов в мире.
В пятницу на неформальной встрече на Валааме президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнули важность установления долгосрочного мира на Украине без временных ограничений.
В условиях усиления экспортного контроля Китая на семь видов средне- и тяжёлых редкоземельных элементов – самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий – сотрудничество между Россией и США приобретает особое значение.
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