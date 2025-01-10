Миру предрекают торговые войны в 2025 году

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В 2025 году ожидаются торговые войны и политические конфликты из-за растущей мировой напряженности, что приведет к форс-мажорам в российской экономике. Об этом заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Пожалуй, в данный момент мало кто верит, что абсолютно все заявления Трампа будут реализованы, но если это случится, то будет очередная перестройка мировых логистических цепочек. Если это приведет к падению промышленного производства в странах, в которые мы сейчас поставляем нефтегазовые ресурсы, то возможно и снижение объема таких поставок», — поделился экономист в беседе с «Газетой.Ru».Тем временем глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев прокомментировал организацию проверок в Китае в отношении торговых точек, которые продавали подделки под видом продукции из России. В разговоре с RT депутат подчеркнул, что стоит быть благодарными китайским надзорным структурам, так как они работают на справедливое представление российских товаров.
«Думаю, что как раз это и формирует для нас окно возможностей фактически на неограниченном рынке с огромными ресурсами, в том числе и заинтересованном в расширении связей», — отметил он.Читайте также:
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