Мишустин наградил RT за отстаивание интересов России в информационной борьбе

Михаил Мишустин (фото: kremlin.ru)
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил команде телеканала RT правительственную премию за отстаивание интересов России в информационной борьбе, поддержку СВО и популяризацию контрактной службы в ВС РФ. Председатель правительства подчеркнул, что телеканал сохраняет свою популярность у зрителей вопреки блокировкам в западных странах.
«Ролики RT, которые так раздражают политиков на Западе и в Киеве, собирают миллионы просмотров в соцсетях, в том числе в украинских чатах», — отмечает телеканал.Ранее сообщалось, что RT запустил информационный телеканал RT Balkan с круглосуточным вещанием на сербском языке. Главную его студию открыли в Белграде. В эфире нового телеканала будут показывать международные и региональные новости, аналитику, интервью и документалистику с альтернативной точки зрения.
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