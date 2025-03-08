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Мишустин освободил от должности замглаву Минэнерго

Премьер-министр Мишустин освободил Бондаренко от должности статс-секретаря Минэнерго
Михаил Мишустин (Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов)

Михаил Мишустин (Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов)

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Анастасии Бондаренко от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики РФ. Решение связано с её переходом на новую работу, о чём сообщается в официальном документе.
Найти распоряжение можно на сайте официального публикования правовых актов.

Бондаренко работала в Минэнерго с 2003 года, пройдя путь от начальника отдела до замминистра. По данным ТАСС, её преемником станет Дмитрий Исламов, нынешний заместитель главы думского комитета по энергетике. Он уже участвует в ключевых совещаниях и сопровождает министра в поездках.

Ранее сообщалось, что выяснились настоящие причины «загадочной» смерти звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены Бетси. Ранее было известно, что тела пары обнаружили 26 февраля в частично мумифицированном состоянии в их доме в Нью-Мексико. Признаков насильственной смерти замечено не было.

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#министр
#рф
#энергетика
«Перспективы очень позитивные»: экономист сделал неожиданное заявление по санкциям против РФ
Экономист Чирков: перспективы возвращения в РФ бизнеса из США очень позитивные
08 марта 2025, 00:23

Фото: iStock/designer491

Американский бизнес показывает существенную заинтересованность в том, чтобы с России были сняты санкции, и его перспективы его возращения в РФ очень позитивные. Об этом заявил доцент ГУУ Максим Чирков. По его словам, Россия, как четвертая экономика мира, крайне важна для иностранных предпринимателей.
«Перспективы возврата в Россию для американских компаний очень позитивные. Это поможет им обогнать европейских конкурентов в тех сегментах, где они традиционно соперничали. В условиях нормальной конкуренции даже доли процентов имеют значение, а потеря нескольких процентов мирового рынка — это серьезный удар», — поделился экономист с «Известиями».
В свою очередь политолог Владимир Шаповалов назвал пустыми угрозы президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против России для ускорения старта мирных переговоров. В беседе с RT аналитик указал, что такая риторика вполне в духе американского лидера, который придерживается концепции «кнута и пряника», где первое — ужесточение санкций, а второе — их снятие.
«Поэтому тут мы не видим ничего нового. Другое дело, что эти угрозы со стороны Трампа абсолютно бессмысленны, поскольку санкции против России введены беспрецедентные и никаких результатов у этих санкций нет», — подчеркнул эксперт.
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#политолог
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#рф
#трамп
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«Два альфа-самца»: стало известно, что происходит между Трампом и Маском
Политолог Орлов: между Трампом и Маском назревает публичный конфликт
08 марта 2025, 00:19

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Между президентом США Дональдом Трампом и бизнесменом и политиком Илоном Маском назревает публичный конфликт, так как оба желают развития и доминирования. Об этом заявил политолог Антон Орлов. По его словам, предприниматель хочет получить еще большую свободу действий, а американский лидер удерживает его в узде.
«Трамп и Маск — два выраженных альфа-самца с похожей манерой видения дел. И оба хотят доминировать. <…> Очень скоро это может перерасти в публичный конфликт. <…> Одеяло в один момент разорвётся. И уйти, по всей видимости, придётся Маску. Трамп, конечно, напрягает американскую бюрократию, но к Маску у них непереносимость на уровне ДНК», — пояснил аналитик в беседе c RT.
В свою очередь политолог и экономист Василий Колташов раскрыл, какие последствия ждут мировую экономику после решения Трампа создать стратегический резерв биткоина. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указал, что таким образом глава США пытается уйти от проблемного доллара и безумно подорожавшего золота, а также справиться с инфляцией.
«Инфляция, которую мы наблюдаем в США, очень показательная. Она вышла из-под контроля примерно шесть-восемь месяцев назад. Американские продукты не конкурентоспособны. А инфляция, видимо, будет продолжаться. Эта инфляция подготовлена огромной денежной эмиссией, заимствованиями денег у федерального резерва», — считает экономист.
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#маск
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В Госдуме призвали проверить финансирование режиссёра Андреасяна
Миронов призвал проверить финансирование режиссёра Андреасяна
07 марта 2025, 20:18

Фото: istockphoto/ANGHI

Финансирование режиссера Сарика Андреасяна призвал проверить депутат Госдумы от «Справедливой России» Сергей Миронов, пишет Осторожно Media. Парламентарий уточнил, что выделение государственных средств должны проверить Счетная палата и прокуратура.
«Что получил взамен наш зритель и налогоплательщик от государственных «инвестиций» в творчество этого кинодеятеля? Судя по провалу в прокате его лент — ничего!» — сказал Миронов.

Ранее журналисты Daily Storm писали, что Андреасян получил для своих кинопроектов 600 миллионов рублей, 415 из которых — на безвозмездной основе.

Перед этим стало известно, что Сарик Андреасян извинился перед своей коллегой по цеху Лерой Кудрявцевой.

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#мир
#россия
#госдума
#режиссёр
#депутаты
#новости
#финансирование
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МИД РФ призвал лидеров Сирии сделать все для прекращения конфликта
Захарова призвала лидеров Сирии не допустить жертв среди гражданских
07 марта 2025, 18:49

Фото: istockphoto/Mordolff

Российская сторона призывает лидеров Сирии, способных повлиять на ситуацию в республике, сделать все, чтобы прекратить конфликт и не допустить жертв среди гражданского населения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«…Призываем всех авторитетных сирийских лидеров, способных оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации «на земле», сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития и недопущения жертв среди мирного населения…» — гласит ее комментарий на сайте ведомства.
Она подчеркнула, что безопасность людей, а также соблюдение их прав имеют первостепенное значение вне зависимости от национальности и вероисповедания.

Захарова резюмировала, что Россию тревожит резкое обострение обстановки в республике.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

Ранее сообщалось, какое соглашение с РФ аннулировала Сирия.

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#мария захарова
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#война
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Трюдо заплакал перед журналистами из-за Трампа, пишут СМИ
Daily Mail: премьер Канады Трюдо заплакал перед прессой
07 марта 2025, 18:31

Фото: istockphoto/RM80

Канадский премьер Джастин Трюдо расплакался во время выступления перед прессой. Подробностями поделились обозреватели издания The Daily Mail.
«Я каждый день на этом посту ставил интересы канадцев на первое место и поддерживал их», — произнес политик.
По утверждению авторов статьи, Трюдо расстроился из-за тарифной войны с Вашингтоном, развязанной в его последние дни на посту.

В минувший вторник, 4 марта, Трюдо заявлял, что американский президент Дональд Трамп поступил «очень глупо», введя пошлины в отношении канадской стороны. Он подчеркивал, что Канада и США были союзниками и партнерами.

Американские власти отметили, что принятая ими мера защитит национальную экономику.

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#мир
#канада
#сша
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