Мишустин освободил от должности замглаву Минэнерго

Михаил Мишустин (Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов)
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Анастасии Бондаренко от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики РФ. Решение связано с её переходом на новую работу, о чём сообщается в официальном документе.
Найти распоряжение можно на сайте официального публикования правовых актов.
Бондаренко работала в Минэнерго с 2003 года, пройдя путь от начальника отдела до замминистра. По данным ТАСС, её преемником станет Дмитрий Исламов, нынешний заместитель главы думского комитета по энергетике. Он уже участвует в ключевых совещаниях и сопровождает министра в поездках.
Ранее сообщалось, что выяснились настоящие причины «загадочной» смерти звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены Бетси. Ранее было известно, что тела пары обнаружили 26 февраля в частично мумифицированном состоянии в их доме в Нью-Мексико. Признаков насильственной смерти замечено не было.
Читайте также:
«Зарабатываю больше нее, мог бы поделиться»: назвавший Ирину Дубцову «сбитой летчицей» Прохор Шаляпин объяснил причины критики
Блогер Александра Митрошина может сесть на семь лет: чем известна, подробности задержания
«Начал насиловать в 16»: молодого педофила посадили за долгие изнасилования и более 1000 фото голых мальчиков
Бондаренко работала в Минэнерго с 2003 года, пройдя путь от начальника отдела до замминистра. По данным ТАСС, её преемником станет Дмитрий Исламов, нынешний заместитель главы думского комитета по энергетике. Он уже участвует в ключевых совещаниях и сопровождает министра в поездках.
Ранее сообщалось, что выяснились настоящие причины «загадочной» смерти звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены Бетси. Ранее было известно, что тела пары обнаружили 26 февраля в частично мумифицированном состоянии в их доме в Нью-Мексико. Признаков насильственной смерти замечено не было.
Читайте также:
«Зарабатываю больше нее, мог бы поделиться»: назвавший Ирину Дубцову «сбитой летчицей» Прохор Шаляпин объяснил причины критики
Блогер Александра Митрошина может сесть на семь лет: чем известна, подробности задержания
«Начал насиловать в 16»: молодого педофила посадили за долгие изнасилования и более 1000 фото голых мальчиков
Мария Моисеева