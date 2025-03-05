Мишустин: Запад не смог оставить российских женщин без цветов

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Западные санкции не смогли лишить женщин России цветов. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с сотрудниками тепличного комплекса «Подосинки».
По словам главы российского правительства, ситуация была непростая, так как санкции в той или иной степени влияли на все отрасли экономики, включая цветоводство, передаёт ТАСС.
Однако при этом у цветоводов появилась возможность нарастить своё собственное производство, подчеркнул глава кабинета министров, и они вполне этим воспользовались, как и представители многих других сфер, развивая импортозамещение.
Ранее премьер-министр пообещал поддержать российских цветоводов с помощью продления программы льготного кредитования. Объем рынка потребления в отрасли цветоводства в России составляет 1,8 миллиарда роз в год.
Читайте также:
Мишустин наградил RT за отстаивание интересов России в информационной борьбе
Воробьёв представил Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере АПК
В России оценили вероятность скорой отмены антироссийских санкций США
«Сначала всех это немножко повергло в шок», — отметил Мишустин.
Однако при этом у цветоводов появилась возможность нарастить своё собственное производство, подчеркнул глава кабинета министров, и они вполне этим воспользовались, как и представители многих других сфер, развивая импортозамещение.
Ранее премьер-министр пообещал поддержать российских цветоводов с помощью продления программы льготного кредитования. Объем рынка потребления в отрасли цветоводства в России составляет 1,8 миллиарда роз в год.
Читайте также:
Мишустин наградил RT за отстаивание интересов России в информационной борьбе
Воробьёв представил Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере АПК
В России оценили вероятность скорой отмены антироссийских санкций США
Александр Бойцов