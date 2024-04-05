Мишустин: Правительство увеличило лимиты по IT-ипотеке на 200 миллиардов рублей

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Российское правительство увеличило общий лимит по льготной ипотеке для IT-специалистов на 200 миллиардов рублей, об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте кабмина.
«Правительство увеличит лимиты этой ипотеки на 200 миллиардов рублей. Соответствующее постановление подготовлено, благодаря чему по выгодной ставке оформить займы на покупку дома, квартиры или земельного участка под строительство смогут еще не менее 15 тысяч специалистов в сфере информационных технологий», — прокомментировал ситуацию премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, поддержка работников этой сферы крайне важна для развития Российской Федерации.
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Евгения Парфентьева