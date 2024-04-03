Мишустин заявил о росте ВВП России в 2023 году

Фото: правительство РФ
Россия успешно преодолела сложный период адаптации, несмотря на расширение санкционного давления.
Об этом 3 апреля заявил глава Кабинета министров в рамках отчета правительства в Госдуме.
По словам Мишустина, рост валового внутреннего продукта в 2023 году составил 3,6%, что превышает вдвое средний показатель развитых стран, по предварительной оценке Росстата.
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По словам Мишустина, рост валового внутреннего продукта в 2023 году составил 3,6%, что превышает вдвое средний показатель развитых стран, по предварительной оценке Росстата.
«Условия работы в прошлом году оставались очень сложными из-за возрастающего внешнего давления на Россию», — отметил Мишустин.Он подчеркнул, что санкции, введенные против России, привели к отъезду ряда западных компаний с рынка, однако их место заняли организации из дружественных стран и отечественные компании.
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Артем Кузьмин