Мишустин: Виновные в теракте в «Крокус Сити Холле» не заслуживают снисхождения

Фото: сайт Кремля
Все обстоятельства террористического акта, совершённого в пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», тщательно расследуются. Все виновные обязательно понесут заслуженное наказание.
В настоящее время четыре террориста, непосредственно участвовавшие в нападении, арестованы. Всего по делу о теракте задержаны 11 человек. Следователи продолжают работу по установлению всей подготовительной базы террористов. В результате их действий по последним данным погибли 133 человека, ещё 182 получили ранения.
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