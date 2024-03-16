Мишустин проголосовал на выборах президента России

Фото: сайт Правительства РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Правительства РФ.
Отмечается, что Мишустин принял участие в голосовании в онлайн-формате. По его словам, это довольно удобный способ оставить свой голос. Им могут воспользоваться жители трети регионов России.
Премьер-министр призвал россиян, которые ещё не отдали свой голос, прийти на избирательные участки или принять участие в выборах в дистанционном формате.
Он подчеркнул, что на этих выборах речь идёт о будущем России, поэтому важно сделать выбор ради своих близких и развития страны.
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Премьер-министр призвал россиян, которые ещё не отдали свой голос, прийти на избирательные участки или принять участие в выборах в дистанционном формате.
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Анастасия Чинкова