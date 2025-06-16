Модель роста экономики России исчерпана, считает Орешкин

16 июня 2025, 08:10

Орешкин: модель роста экономики РФ исчерпана, нужен шаг вверх

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что текущая модель роста экономики страны исчерпала себя и для дальнейшего развития необходимо сделать шаг вверх, а не просто вперед.