Модель роста экономики России исчерпана, считает Орешкин
Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что текущая модель роста экономики страны исчерпала себя и для дальнейшего развития необходимо сделать шаг вверх, а не просто вперед.
В интервью журналу «Эксперт» он отметил, что экономический рост России в последние годы, который составил 4,1% в 2023 году и 4,3% в 2024 году, был достигнут благодаря активизации незадействованного потенциала, прежде всего в кадровой и производственной сферах.
Орешкин подчеркнул, что Россия стала первой экономикой Европы и четвертой в мире по паритету покупательной способности, однако для устойчивого дальнейшего роста необходимо перейти на новую технологическую и организационную ступень. Он отметил, что низкий уровень безработицы и высокая загрузка производственных мощностей указывают на необходимость структурных изменений в экономике.
Одним из ключевых трендов, способствующих изменениям в экономике, Орешкин назвал платформизацию. Он отметил, что благодаря высокому уровню развития технологий в России этот процесс проявляется ярче и быстрее, чем в других странах. При этом он подчеркнул важность сбалансированного подхода к регулированию платформ, чтобы сохранить пространство для роста.
Таким образом, по мнению Орешкина, для обеспечения устойчивого экономического развития России необходимо не только поддерживать текущие достижения, но и двигаться к новым высотам.
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