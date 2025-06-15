Путин раскрыл секрет, который помог ему сохранить зрение

15 июня 2025, 13:28

Путин рассказал, что у него хорошее зрение из-за отказа от очков

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В беседе с известным офтальмологом Георгием Столяренко, Владимир Путин поделился своим любопытным опытом, который помог ему сохранить остроту зрения. На прошедшей 12 июня церемонии в Кремле Владимир Путин не только вручил золотые медали Героев труда и награды лауреатам госпремий, но и поделился секретом своего здоровья.





Президент России рассказал, что зрение у него всегда было отличным, но около полугода назад видеть он стал немного хуже.

«Дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю: «Ну если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь», — заявил он.