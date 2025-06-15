Путин раскрыл секрет, который помог ему сохранить зрение
Путин рассказал, что у него хорошее зрение из-за отказа от очков
В беседе с известным офтальмологом Георгием Столяренко, Владимир Путин поделился своим любопытным опытом, который помог ему сохранить остроту зрения. На прошедшей 12 июня церемонии в Кремле Владимир Путин не только вручил золотые медали Героев труда и награды лауреатам госпремий, но и поделился секретом своего здоровья.
Президент России рассказал, что зрение у него всегда было отличным, но около полугода назад видеть он стал немного хуже.
«Дали мне очки. Я первый раз надел, у меня голова закружилась. Думаю: «Ну если я сейчас их не сниму, то буду ходить в них всю оставшуюся жизнь», — заявил он.Глава государства считает, что именно отказ от использования очков помог сохранить ему способность читать без всяких вспомогательных средств до сих пор. Однако офтальмолог Георгий Столяренко, который присутствовал на встрече, отметил, что такой неординарный подход работает совсем не так. Владимир Путин возразил ему и указал, что не знает, так это или нет, но сейчас он свободно читает без использования очков.