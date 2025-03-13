«Могу засудить, но не буду»: Прохор Шаляпин прокомментировал ссору с Марией Погребняк

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @aChaliapin)
Мария Погребняк на шоу Алены Жигаловой высказала претензии Прохору Шаляпину, вступившись за Ирину Дубцову, которую тот назвал «сбитой лётчицей». Она позвонила певцу, чтобы потребовать объяснений, но тот в ответ обругал многодетную маму и пригрозил ей судом.
Весь разговор не вошёл в эфир, но даже по фрагменту было понятно, что финалист «Фабрики звёзд» настроен крайне враждебно, сообщает Voice. Алёна и Мария пытались успокоить артиста, но тот просто оборвал разговор на достаточно грубой ноте. И Жигалова, и Погребняк признались, что впервые видели Прохора таким агрессивным.
Что до Погребняк, то певец посоветовал ей не лезть в его отношения и разговоры с Дубцовой, а заниматься своими делами. Он назвал некрасивым поступок Покребняк, которая не предупредила, что их разговор станет публичным.
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«Знаете, шутки плохи. Алена просто проезжается на нашем с ней хорошем отношении, — сказал Шаляпин, комментируя инцидент, — но есть закон: вы можете записать разговор, но не можете его публиковать. Если я подам в суд, я выиграю. Но я не буду этого делать, потому что мы с Алёной в хороших отношениях, да и нет времени на это».
Что до Погребняк, то певец посоветовал ей не лезть в его отношения и разговоры с Дубцовой, а заниматься своими делами. Он назвал некрасивым поступок Покребняк, которая не предупредила, что их разговор станет публичным.
«Я ей написал: "Комментируй свою личную жизнь, детей, любовников, а мне не важно твоё твоё мнение"», — рассказал Прохр Шаляпин.
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Александр Бойцов