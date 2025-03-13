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«Могу засудить, но не буду»: Прохор Шаляпин прокомментировал ссору с Марией Погребняк

Прохор Шаляпин считает себя правым в конфликте с Марией Погребняк
Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @aChaliapin)

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @aChaliapin)

Мария Погребняк на шоу Алены Жигаловой высказала претензии Прохору Шаляпину, вступившись за Ирину Дубцову, которую тот назвал «сбитой лётчицей». Она позвонила певцу, чтобы потребовать объяснений, но тот в ответ обругал многодетную маму и пригрозил ей судом.
Весь разговор не вошёл в эфир, но даже по фрагменту было понятно, что финалист «Фабрики звёзд» настроен крайне враждебно, сообщает Voice. Алёна и Мария пытались успокоить артиста, но тот просто оборвал разговор на достаточно грубой ноте. И Жигалова, и Погребняк признались, что впервые видели Прохора таким агрессивным.

«Знаете, шутки плохи. Алена просто проезжается на нашем с ней хорошем отношении, — сказал Шаляпин, комментируя инцидент, — но есть закон: вы можете записать разговор, но не можете его публиковать. Если я подам в суд, я выиграю. Но я не буду этого делать, потому что мы с Алёной в хороших отношениях, да и нет времени на это».

Что до Погребняк, то певец посоветовал ей не лезть в его отношения и разговоры с Дубцовой, а заниматься своими делами. Он назвал некрасивым поступок Покребняк, которая не предупредила, что их разговор станет публичным.

«Я ей написал: "Комментируй свою личную жизнь, детей, любовников, а мне не важно твоё твоё мнение"», — рассказал Прохр Шаляпин.

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Эксперты назвали предполагаемую дату замедления уровня инфляции в России
«Известия»: замедление инфляции в России ожидается во втором полугодии
13 марта 2025, 01:55

Фото: iStock/Max Zolotukhin

По прогнозам ряда экспертов, устойчивое снижение уровня инфляции в России ожидается только во втором полугодии. Об этом пишут «Известия».
«Устойчивое снижение инфляции начнется лишь во втором полугодии 2025 года, считают шесть из десяти опрошенных экспертов из банков и университетов. Остальные высказали более оптимистичный прогноз: двое считают, что рост цен начнет замедляться в апреле-мае, а еще двое — что процесс уже начался», — говорится в сообщении издания со ссылкой на экспертов.

О начале замедления роста цен заявляли и аналитики российского Центрального банка. При этом о стабильности данного процесса пока говорить не приходится.

Причинами инфляции становятся внешние ограничения и нестабильность на международном рынке. Также на цены влияет бюджетная политика страны и дефицит рабочей силы. К тому же в числе причин находятся курс рубля и политика регулирования цен на топливо.

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Квартиры в новостройках Татарстана подешевели до 168 тысяч рублей за квадратный метр
12 марта 2025, 19:11

Фото: iStock/Kirill Sirotiuk

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Татарстана снизилась на 7% за февраль — до 168 тысяч рублей. Об этом заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров в беседе с «Татар-информом».
При этом, по его информации, также подешевело и вторичное жилье, хоть и менее заметно, — 132 тысячи рублей за «квадрат».
«По наблюдениям эксперта, застройщики в Татарстане продолжают активно реализовывать недвижимость. Несмотря на то, что основным драйвером продаж на данный момент являются льготные программы, сделки по обычной ипотеке (под 30% годовых) тем не менее есть», — отмечает издание.
Белокуров подчеркнул, что людей в последнее время все больше привлекает готовое жилье, куда можно заехать сразу же после его покупки, а спрос на вторичном рынке недвижимости вырос на 10% в сравнении с прошлым годом.

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Финансист спрогнозировала цены на нефть в 2025 году
Финансист Рокотянская: цена барреля Brent может упасть до 60 долларов в 2025
12 марта 2025, 19:07

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Цена на нефть марки Brent может упасть до 60-65 долларов за баррель в 2025 году. Об этом заявила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. По ее словам, главная причина для такого сценария — переизбыток предложения в связи с ростом добычи черного золота странами ОПЕК+.
«Причина — рост добычи со стороны стран, не входящих в ОПЕК , а также пессимистичные прогнозы по росту спроса на нефть в 2025-2026 годы. Тарифная политика Трампа сейчас лишь усиливает опасения по поводу будущего роста мировой экономики и, как следствие, спроса на энергоресурсы», — пояснила финансист в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь доцент ГУУ, экономист Максим Чирков раскрыл, какие последствия будут после остановки поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». В разговоре с «Известиями» он указал, что это приведет к сокращению объемов нефти на европейском рынке, росту цен на топливо и сложностям в работе нефтеперерабатывающих заводов. Эксперт подчеркнул, что газ, нефть и прочие энергоносители — это основа экономики, так как без них она попросту не может развиваться.
«Сейчас в Европе сверхнизкие запасы газа, что уже привело к резкому росту цен. В перспективе аналогичная ситуация может сложиться и с нефтью. Непредсказуемость поставок энергоресурсов негативно скажется на экономике европейских стран, включая Чехию», — поделился экономист.
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В России подорожали китайские автомобили с пробегом
12 марта 2025, 19:05

Фото: iStock/Fahroni

В России за февраль средняя стоимость российских, европейских, японских или корейских автомобилей старше 15 лет практически не изменилась, но в то же время подорожали китайские автомобили с пробегом — на 2,6% до 3,74 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные экспертов «Авто.ру Оценка».
«Впервые доля китайских производителей на вторичном рынке перешагнула границу в 5%. Доля отечественных марок превысила 18%, увеличившись год к году на 3%. Это произошло за счет сокращения доли корейских, японских и европейских марок с 75 до 69%», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.
В свою очередь глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий назвал пять минусов автомобилей, работающих на газе. В беседе с «Газетой.Ru» он указал, что такие машины не могут развивать ту же мощность, что бензиновые авто, в них раньше изнашиваются выпускные клапаны, а зимой сложнее завести двигатель.
«Важно учитывать, что установка ГБО может привести к аннулированию гарантии на автомобиль, если монтаж выполнен неофициально. Потребуются дополнительные затраты на сертификацию оборудования и автомобиля с ним, иначе эксплуатация такой машины будет запрещена. Еще одним минусом является ограниченное количество газовых заправочных станций в некоторых регионах», — пишет издание.
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Бывший глава ЦБ назвал истинную цель экономической политики РФ
Экс-глава ЦБ Дубинин: предсказуемый курс рубля важнее доллара по 60 рублей
12 марта 2025, 19:00

Фото: iStock/ipopba

Предсказуемый курс рубля является главной задачей на сегодняшний день, а не стремление к доллару по 60 рублей. Об этом заявил экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин. По его словам, всех устроит, если курс рубля закрепится на тех значениях, на которых он находится сейчас.
«Предсказуемость гораздо важнее, чем уровень [к валютам]. Прогнозы за период одного года достаточно последовательны. То есть россиянам стоит читать годовые прогнозы, чтобы увидеть тенденцию, что будет происходить с курсом рубля, будет ли российская валюта ослабляться или расти», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
В свою очередь глава департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман поделился прогнозом на неделю по курсу доллара. В разговоре с RT аналитик отметил, что он будет держаться на уровне 84-90 рублей.
«Прогнозируемый уровень по доллару на неделю — 84—90 рублей. Общий геополитический фон позитивен, и у инвесторов есть ожидания по дальнейшим позитивным тенденциям», — считает он.
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#эксперт
#валюта
#жизнь
#рост
#экономика
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