«Зарабатываю больше нее, мог бы поделиться»: назвавший Ирину Дубцову «сбитой летчицей» Прохор Шаляпин объяснил причины критики

Прохор Шаляпин (Фото: кадр из Youtube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио»)
Прохор Шаляпин снова заговорил об Ирине Дубцовой, которую назвал в прошлом «сбитой летчицей», а теперь добавил, что зарабатывает больше нее. Хотя Дубцова и Шаляпин — друзья детства, они давно не общаются. Однако певец высказался о причинах своей критики в адрес «заклятой подруги» новом интервью. Его слова приводит «СтарХит».
В подкасте «НеДудь» на «Новом Радио» 41-летний Шаляпин рассказал, что все началось на съемках шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Там Дубцова нелестно отозвалась о нем, а Прохор был огорчен, ведь он всегда говорил о ней только хорошее.
Ранее Шаляпин не уточнял детали, однако на этот раз раскрыл их.
Шаляпин добавил, что не обзывал Ирину напрямую, а просто сравнил ее с уходящим поколением артистов. У нее есть хиты, но старые. Сейчас в моде другие имена, вроде Миа Бойки. Сам он шутит, что также хитов не имеет.
Напомним, что дружба Прохора с Ириной «заморозилась» после 2011 года. Тогда певец не сумел присутствовать на похоронах отца Дубцовой, и она приняла это близко к сердцу.
Несмотря на размолвку, Прохор уверяет, что все еще с теплом вспоминает общее прошлое и был бы не против наладить отношения.
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Ранее Шаляпин не уточнял детали, однако на этот раз раскрыл их.
«Подруга, которая участвовала в этом проекте, сказала: «Прохор, была там с нами Ира, и она о тебе такое наговорила! Мы все в шоке!» Я так удивился, потому что за столько лет, несмотря на то, что она со мной не общалась, я всегда только хорошо о ней говорил. И тут это недоразумение. Думаю, ну, поехала ты, строй свои отношения», — признался экс-участник «Фабрики звёзд».
Прохор Шаляпин (Фото: кадр из Youtube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио»)
Шаляпин добавил, что не обзывал Ирину напрямую, а просто сравнил ее с уходящим поколением артистов. У нее есть хиты, но старые. Сейчас в моде другие имена, вроде Миа Бойки. Сам он шутит, что также хитов не имеет.
«Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит! Учитесь, неудачники!», — заявлял музыкант в подкасте на попытки других людей «уколоть» его самолюбие.
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Напомним, что дружба Прохора с Ириной «заморозилась» после 2011 года. Тогда певец не сумел присутствовать на похоронах отца Дубцовой, и она приняла это близко к сердцу.
Несмотря на размолвку, Прохор уверяет, что все еще с теплом вспоминает общее прошлое и был бы не против наладить отношения.
Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)
«Все, что мне было нужно — увидеться, выпить вина и просто обнять тебя. Потому что ты друг моего детства, и зря ты со мной перестала общаться. (...) И сейчас я даже зарабатываю, наверное, больше, чем ты, и мог бы с тобой поделиться. Хотя Ира всегда богато жила, и я думаю, что она ни в чем не нуждается», — заключил музыкант.Шаляпин видит в Дубцовой сильную личность с характером лидера. Ему, мягкому и ранимому, сложно с такими людьми. Он считает ее талантливой, богатой и успешной, но дружба не сложилась.
«Ну, что делать? Мы не можем дружить. Остается только отпустить человека», — резюмировал мужчина.Читайте также:
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Мария Моисеева