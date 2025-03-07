Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Зарабатываю больше нее, мог бы поделиться»: назвавший Ирину Дубцову «сбитой летчицей» Прохор Шаляпин объяснил причины критики

«Зарабатываю больше нее, мог бы поделиться»: назвавший Ирину Дубцову «сбитой летчицей» Прохор Шаляпин объяснил причины критики

Прохор Шаляпин детальнее объяснил причину критики Дубцовой как «сбитой летчицы»
Прохор Шаляпин (Фото: кадр из Youtube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио»)

Прохор Шаляпин (Фото: кадр из Youtube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио»)

Прохор Шаляпин снова заговорил об Ирине Дубцовой, которую назвал в прошлом «сбитой летчицей», а теперь добавил, что зарабатывает больше нее. Хотя Дубцова и Шаляпин — друзья детства, они давно не общаются. Однако певец высказался о причинах своей критики в адрес «заклятой подруги» новом интервью. Его слова приводит «СтарХит».
В подкасте «НеДудь» на «Новом Радио» 41-летний Шаляпин рассказал, что все началось на съемках шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Там Дубцова нелестно отозвалась о нем, а Прохор был огорчен, ведь он всегда говорил о ней только хорошее.

Ранее Шаляпин не уточнял детали, однако на этот раз раскрыл их.

«Подруга, которая участвовала в этом проекте, сказала: «Прохор, была там с нами Ира, и она о тебе такое наговорила! Мы все в шоке!» Я так удивился, потому что за столько лет, несмотря на то, что она со мной не общалась, я всегда только хорошо о ней говорил. И тут это недоразумение. Думаю, ну, поехала ты, строй свои отношения», — признался экс-участник «Фабрики звёзд».
Прохор Шаляпин (Фото: кадр из Youtube-подкаста «НеДудь» на «Новом Радио»)

Шаляпин добавил, что не обзывал Ирину напрямую, а просто сравнил ее с уходящим поколением артистов. У нее есть хиты, но старые. Сейчас в моде другие имена, вроде Миа Бойки. Сам он шутит, что также хитов не имеет.

«Да, у меня нет ни одного хита, зато я сам хит! Учитесь, неудачники!», — заявлял музыкант в подкасте на попытки других людей «уколоть» его самолюбие.
«Трудно оправдать ваше хамство»: Мария Погребняк вступилась за Ирину Дубцову и потребовала извинений от Прохора Шаляпина
«Трудно оправдать ваше хамство»: Мария Погребняк вступилась за Ирину Дубцову и потребовала извинений от Прохора Шаляпина
Напомним, что дружба Прохора с Ириной «заморозилась» после 2011 года. Тогда певец не сумел присутствовать на похоронах отца Дубцовой, и она приняла это близко к сердцу.

Несмотря на размолвку, Прохор уверяет, что все еще с теплом вспоминает общее прошлое и был бы не против наладить отношения.

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

«Все, что мне было нужно — увидеться, выпить вина и просто обнять тебя. Потому что ты друг моего детства, и зря ты со мной перестала общаться. (...) И сейчас я даже зарабатываю, наверное, больше, чем ты, и мог бы с тобой поделиться. Хотя Ира всегда богато жила, и я думаю, что она ни в чем не нуждается», — заключил музыкант.
Шаляпин видит в Дубцовой сильную личность с характером лидера. Ему, мягкому и ранимому, сложно с такими людьми. Он считает ее талантливой, богатой и успешной, но дружба не сложилась.

«Ну, что делать? Мы не можем дружить. Остается только отпустить человека», — резюмировал мужчина.
Читайте также:

«Мне уже плохо, но я ее доедаю сам»: Прохор Шаляпин спрятал коробку пирожных от детей в Кремле

Прохор Шаляпин вернулся к своей бывшей жене Ларисе Копенкиной

Пользуется общественным транспортом и сам ходит за продуктами: Прохор Шаляпин назвал себя скромным человеком

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#певец
#музыкант
#шоу
#мужчина
#отношения
Мальдивы зовут: Тарасов и Костенко с четырьмя детьми отдыхают на вилле за 170 тысяч в сутки и выкладывают видео
Тарасов и Костенко выложили видео совместного отдыха на Мальдивах с детьми
07 марта 2025, 00:51

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (Фото: кадр видео Instagram* @kostenko.94)

Спортсмен Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с четырьмя детьми снова отправились на Мальдивы и остановились на любимой вилле. Пара сняла милое семейное видео на берегу океана, которым поделилась в соцсетях.
Недавно Анастасия рассказывала, что улетела на острова с детьми, оставив мужа в России. Дмитрию пришлось задержаться в Казани из-за дел, но 5 марта он уже приехал к семье — счастливая семья выложила в личном блоге видео. Костенко ждала его с нетерпением, теперь они вместе наслаждаются солнцем и морем.

«Все в сборе», — радостно подписала Анастасия, добавив «сердечек» в конце сообщения.
В ролике родители и дети в одном стиле: все в голубых купальниках с похожим паттерном. На одном из кадров Настя нежно обнимает Дмитрия за шею.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (Фото: кадр видео Instagram* @kostenko.94)

Вилла, где отдыхает семья, стоит около 170 тысяч рублей в сутки. Тарасов как-то признавался, что большую часть поездки они получают по бартеру, платя только за перелет. Анастасия обожает Мальдивы и называет их своим местом силы.

Костенко и Тарасов часто берут в такие поездки своих мам, чтобы те помогали с детьми. В Москве Анастасия управляется с ребятами сама, уверяя, что ей это дается легко. В феврале она сообщала фанатам в соцсетях, как готовится к юбилею дочки.

«Занялся серьезно фигурным катанием»: Мария Миронова впервые рассказала о сыне, которого родила в 46 лет
«Занялся серьезно фигурным катанием»: Мария Миронова впервые рассказала о сыне, которого родила в 46 лет
Раньше Настя искала няню, однако подобрать подходящую оказалось тяжело - то ли у Костенко требования «завышенные», то ли много «халтурщиц».

«Большинство идут в няни, чтобы просто заработать и при этом ничего не делать. (...) Наивно предполагать, что вопрос в цене», — говорила Анастасия, рассказывая, как тяжело найти достойную няню, которая честно работает.
Любящие родители воспитывают четверых детей: Милану, Алексея, Еву и Ярослава. От первой жены у Дмитрия есть еще одна дочка, Ангелина.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (Фото: кадр видео Instagram* @kostenko.94)

Дмитрий недавно пробовал себя в медийной лиге, но без успеха. За три года это начинание принесло скорее убытки, чем выгоду. В Казани Тарасов выступил моделью и ведущим, чтобы заработать. Анастасия не отстает от мужа — реклама в соцсетях приносит ей хороший доход.

Пара открыто заявляет о своей любви друг к другу и к детям, а хейтеров игнорирует. Кто бы не обвинял их в притворстве, Анастасия и Дмитрий уверяют — они действительно нашли свое счастье.

Читайте также:

Верка Сердючка пожаловалась, что власти Украины не выпустили её за границу

«Она сказала ДА!»: Руслан Нигматуллин выложил ролик признания с кольцом ведущей, которая моложе его на 28 лет

«Я как компьютер»: Алексей Воробьев рассказал о последствиях инсульта

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#спорт
#семья
#отдых
#реклама
#семьи
#перелёт
#поездки
#дети
#родители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я как компьютер»: Алексей Воробьев рассказал о последствиях инсульта
06 марта 2025, 22:15

Алексей Воробьёв (фото: Telegram @alexsparrow_official)

В 2013 году после аварии Алексей Воробьев перенес инсульт. Причиной, по словам артиста, стало не ДТП — оно только усугубило проблемы. Воробьев говорил, что у него были диагнозы, о которых он даже не подозревал, — открытое овальное окно в сердце и повышенная свертываемость крови, способствующая возникновению тромбов.
Последствия того инцидента преследуют певца и по сей день — у 37-летнего Алексея почти отсутствует кожная чувствительность с одной стороны тела. Еще Воробьев обзавелся новой фобией, которая связана со сном. Он называет бессонницу «лучшим другом».

«Организм соглашается засыпать только когда у меня действительно больше нет сил ни физически, ни эмоционально», — уточнил артист порталу «Страсти».

Впрочем, по словам певца, он научился с этим жить и не позволяет себя слабости.

«К сожалению, последствия обширного инсульта есть всегда, даже если ты максимально восстановился. Поэтому иногда я как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы. Зная это за собой, я научился делать так, что это почти незаметно для окружающих и не влияет на работу», — поделился Алексей.

Певец отметил, что не собирается работать и жить «в полноги», из-за чего «нагружает» себя до такой степени, чтобы «тело и сознание отдавали себе отчет в том, что поблажек не будет».

Воробьев не разрешает себе думать о том, что он стал уязвимее. Он заявил о ненависти к слабости.

«Не позволяю ее себе и не принимаю слабость в других», — добавил певец.

Читайте также:

«Простите дурака»: Алексей Воробьёв обратился к женщинам после того, как его высмеяли в соцсетях

«Стервочки первые выходят замуж»: Алсу решила помочь Алексею Воробьёву в поисках невесты

Раскрыта дальнейшая судьба Глеба Калюжного, обвиняемого в уклонении от армии. Служба или тюрьма?
#инсульт
#певец
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кейт Хадсон раскрыла, почему не хочет выходить замуж
06 марта 2025, 21:31

Кейт Хадсон (Фото: Инстаграм* @katehudson)

Американская актриса Кейт Хадсон объявила, что не хочет больше заключать брак. Звезда отметила, что ей дороже свобода.
Хадсон уже была замужем — в 21 год она сыграла свадьбу с рок-музыкантом Крисом Робинсоном. Через семь лет после развода Кейт встречалась еще с несколькими знаменитыми мужчинами, но никто из кавалеров не задержался в ее сердце надолго.

Сейчас актриса находится в отношениях с музыкантом Дэнни Фудзикавой. У влюбленных есть наследники, Дэнни и Кейт обручились три года назад. Однако артистка не спешит со свадьбой.

«Для меня это сложный компромисс с собой. Мне нравится моя свобода. Мне нравится концепция свободы», — подчеркнула она в беседе с Hello!

Вместе с тем для Хадсон важна и финансовая составляющая смены статуса.

«У меня просто нет такого чувства, как «О боже, я так хочу выйти замуж… не могу дождаться торжества!». Все наоборот. Я считаю, что свадьба — это слишком дорого», — уточнила Кейт.

Хадсон пошутила, что не стоит исключать вариант ее «побега» прямо в разгаре свадьбы.

Читайте также:

Ксения Раппопорт раскрыла, почему её сняли со спектаклей сразу в двух столичных театрах

Раскрыта дальнейшая судьба Глеба Калюжного, обвиняемого в уклонении от армии. Служба или тюрьма?

DJ Smash поздравил своего друга Эдриана Броуди с «Оскаром» и показал совместные фото

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#свадьба
#дети
#брак
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ксения Раппопорт раскрыла, почему её сняли со спектаклей сразу в двух столичных театрах
06 марта 2025, 21:21

Ксения Раппопорт (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ксения Раппопорт не выйдет на сцену в марте. В спектаклях её заменит другая актриса. Поклонники забили тревогу, предположив, что артистка заболела.
Ранее стало известно, что Раппопорт не выйдет в этом месяце на сцены Театра эстрады и Театра им. Маяковского. В спектакле «Эйнштейн и Маргарита» её заменит актриса Алёна Хмельницкая.

«Вместо Ксении Раппопорт будет играть Алёна Хмельницкая. Замена будет везде. Это коммерческий театральный проект, артисты меняются не на площадках, а в спектакле», – уточнили организаторы.
Вслед за этим заявлением в СМИ начали появляться сведения о серьёзных проблемах со здоровьем артистки, а также о том, что она могла покинуть Россию. Впрочем Раппопорт вышла на связь и опровергла эти заявления.

«Нет, я здорова! И нет, я по-прежнему в Москве», – высказалась актриса.
Между тем её коллеги сообщают, что у Ксении очень плотный съёмочный график, который расписан чуть ли не на год вперёд. Именно из-за этого она была вынуждена искать себе замену на спектакле.

Читайте также:

Наташа Королёва и Елена Воробей помыли полы в Кремле своими платьями

«На каждом дне рождения дочери прошу у неё прощения»: Лариса Долина откровенно рассказала о главном сожалении в жизни

«Лапа»: Ольга Бузова неожиданно обратилась к родной сестре, с которой не общается
#проект
#сми
#актриса
#график
#театр
#спектакль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта дальнейшая судьба Глеба Калюжного, обвиняемого в уклонении от армии. Служба или тюрьма?
Глеб Калюжный пройдёт срочную службу этой весной
06 марта 2025, 21:00

Глеб Калюжный (фото: Telegram @glebkalyzhnyy)

Актёр Глеб Калюжный, в отношении которого заведено уголовное дело об уклонении от армии, всё-таки договорился о прохождении срочной службы.
Ранее сообщалось, что артист в течение шести лет игнорировал повестки, приходящие по адресу регистрации, где он не жил. В октябре прошлого года ему также пришла повестка о необходимости явиться в сборный пункт, но и она была проигнорирована, после чего последовало возбуждение уголовного дела.

Ранее мать Глеба пояснила, что в настоящее время он получает высшее образование в университете «Синергия», а значит имеет отсрочку от службы. Однако, учитывая, что актёру уже 26 лет, он мог бы иметь отсрочку только если учился бы в аспирантуре.

В четверг актёр в сопровождении адвоката самостоятельно явился к следователю. Сразу же после этого он направился в военкомат, а на вопросы журналистов отвечать не стал. Однако, если всё же верить сообщениям СМИ, Калюжный пройдёт срочную службу этой весной.

Читайте также:

Актёр Калюжный прибыл к следователю с адвокатом после возбуждения дела об уклонении от армии

«Я не понимаю, что происходит»: мама Глеба Калюжного высказалась о слухах насчёт его призыва

На 26-летнего актёра Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии
#актёр
#образование
#мать
#сми
#артист
#военкомат
#армия
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате