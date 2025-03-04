Прохор Шаляпин вернулся к своей бывшей жене Ларисе Копенкиной

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Прохор Шаляпин вновь сошелся с бывшей супругой Ларисой Копенкиной. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, Прохор и Лариса развелись в 2015 году, однако после расставания они сохранили дружеские отношения. В интервью журналистам певец отметил, что всегда любил Копенкину, но между ними постепенно начала угасать страсть. В 2021 году Прохор и Лариса вновь встретились в Сочи, где певец провел с бывшей супругой майские каникулы на горнолыжном курорте.
Через некоторое время появилась на публике на премьере шоу «Сокровища императора» в кинотеатре «Октябрь».
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Анастасия Хохлова