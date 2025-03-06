«Мне уже плохо, но я ее доедаю сам»: Прохор Шаляпин спрятал коробку пирожных от детей в Кремле

Елена Кукарская, известная поклонникам под псевдонимом Кука, стала одной из самых ярких участниц проекта «Фабрика звезд-5». Ее улыбка, мощный голос и искренность покорили зрителей. На талант певицы обратила внимание сама Алла Пугачева, а Максим Фадеев подписал с ней контракт на несколько лет.