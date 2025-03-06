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«Мне уже плохо, но я ее доедаю сам»: Прохор Шаляпин спрятал коробку пирожных от детей в Кремле

Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

Певец Прохор Шаляпин перед концертом в Кремле съел целую коробку пирожных и не стал делиться сладостями с детьми. 41-летний артист запечатлел себя в гримерке в гордом одиночестве. Видео он опубликовал в своем личном блоге.
Шаляпин нередко снимает видео для соцсетей и делится историями, которые происходят в его творческой жизни. Прохор выложил видео из гримерки в Кремле, где собирался выступать. На столе у Артиста стояла коробками с пирожными, уже наполовину пустая. Исполнитель признался, что прячется от детей и планирует съесть все сладости сам.

Шаляпин отметил, что сладкое детям есть — вредно.

«Я доедаю вот эту коробку пирожных. Мне уже плохо, но я ее доедаю сам. От детей спрятал, чтобы они ни в коем случае не увидели эти пирожные и не напали на них. Вкусно, все сам съем. Спрятал от детей пирожные ― сделал доброе дело, ведь сладкое опасно», — высказался Прохор.

Ранее Прохор Шаляпин снова сошелся с бывшей супругой Ларисой Копенкиной.

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Певица Mona призналась, что боится забеременеть от Эльдара Джарахова
06 марта 2025, 18:54

Эльдар Джарахов и Mona (фото: Telegram @dzharakhov1)

Девушку Эльдара Джарахова тревожат мысли о ребёнке. Mona (Дарья Кустовская) хочет успешно сочетать материнство и карьеру.
Певица и блогер счастливы в отношениях. Они стараются быть откровенными друг с другом и выстроить здоровые отношения, основанные на любви и принятии. Возлюбленные часто говорят о совместном будущем.

28-летняя Mona не скрывает, что испытывает смешанные чувства, задумываясь о будущих детях. Певица с трепетом относится к своему успеху и музыке, поэтому не хочет разрываться между воспитанием ребёнка и карьерой. Она мечтает гармонично сочетать все важные для неё сферы жизни.

«Я боюсь рожать, если честно. Я очень боюсь стать мамой, прямо жутко. Вот если я сейчас, допустим, от Эльдара забеременею – мы это обсуждали – помимо ребёнка, есть дело всей жизни. Не хочется ставить это на весы, чтобы что-то перевешивало», – поделилась Кустовская.
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Родила сына от коллеги: звезда сериала «Черная любовь» впервые стала мамой
06 марта 2025, 18:47

Неслихан Атагюль (Фото: Инстаграм* @neslihanatagul)

Турецкая актриса Неслихан Атагюль родила первенца. Об этом сообщил журнал Birsenaltuntas. У влюбленных появился сын. С матерью и малышом сейчас все хорошо.
Отмечалось, что звезда турецкого сериала «Черная любовь» радуется материнству. В социальных сетях звезду поздравили фанаты.

«Искренние поздравления семье Неслихан и Кадир! Дождались своего первого сыночка, первого мальчика в семье»; «Несли, так хочется увидеть вас с малышом», — написали поклонники под последней публикацией Неслихан.

До рождения сына Атагюль рассказала в своем блоге, что собиралась скрывать беременность, но ей помешали папарацци. Они сфотографировали артистку с округлившимся животом.

Муж и по совместительству коллега Неслихан Кадир Догулу помогал любимой весь период беременности. Он окружил артистку теплотой и заботой.

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#беременность
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#ребёнок
#актриса
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«Это мой ребенок»: Алексей Чадов раскрыл, зачем судится с бывшим другом и партнером
06 марта 2025, 18:24

Алексей Чадов (Фото: Инстаграм* @alexeychadovofficial)

Российский актер Алексей Чадов заявил, что собирается отстаивать в суде по иску против экс-партнера по бизнесу и друга Максима Боева свою честь, в первую очередь как продюсера и автора, сообщило издание NEWS.ru.
Чадов поделился, что считает патриотическую фильм «ЗА ВДВ» своим детищем. Еще Алексей отметил, что планирует вернуть себе не только доброе имя, но и потерянные средства.

«Потому что, во-первых, средства, которые мы здесь пытаемся вернуть, свои честно заработанные финансы, деньги, — это те средства, на которые живет моя семья. И с этого проекта мы уже два года почти ничего не получаем. Я потратил время, я работал два года, я не снимался как актер», — откровенничал артист.

Алексей рассказал, что ​из-за работы над фильмом отодвигал все дела в сторону, в том числе семейные.

Чадов обратил внимание, что во время работы над картиной Боев уехал в родной Красноярск и оставил его одного. Алексей подчеркнул, что продолжил заниматься запуском, а всю работу «вытягивал» сам.

«У меня есть очень много что рассказать и доказать. Это мой ребенок, это мой проект, и я отстаиваю здесь свою честь и достоинство, в первую очередь как продюсера, как автора», — добавил артист.

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«Краш вернулся»: поклонники в восторге от преображения Егора Крида — фото
06 марта 2025, 18:05

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)

Певец Егор Крид кардинально преобразился и опубликовал фотографии в новом образе. 30-летний артист отстриг длинные волосы и сделал короткую стрижку.
Исполнитель хита «Будильник» нередко менял имидж, однако в какой-то момент решил сделать частью своего образа длинные кудрявые волосы. Он делал разнообразные прически, носил шапки, а недоброжелатели критиковали Егора за внешний вид.

Накануне Крид поделился фото со своей новой прической и привел в восторг преданных поклонников его творчества. Он позировал в зеркале ванной комнаты. Егор показал татуировки на теле и был с серьгой в носу. На другом снимке певец улыбался.

«Это я подписчикам свою прическу показываю, так что проходите мимо», — подписал публикацию артист.

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)


Фанаты оценили новый образ певца и похвалили его.

«Ну наконец-то. Тебе идет короткая стрижка, понимаешь? Очень! А особенно та, как из 2015-2016», «Боже, это шикарно», «Помолодел», «Краш вернулся», «Тебе так идет», «Опять влюблена», — отметили они в комментариях.

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Стала любимицей Пугачевой и разорвала контракт с Фадеевым: как сейчас живет звезда «Фабрики звезд-5» Елена Кукарская
06 марта 2025, 17:42

Елена Кукарская (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)

Елена Кукарская, известная поклонникам под псевдонимом Кука, стала одной из самых ярких участниц проекта «Фабрика звезд-5». Ее улыбка, мощный голос и искренность покорили зрителей. На талант певицы обратила внимание сама Алла Пугачева, а Максим Фадеев подписал с ней контракт на несколько лет.
Карьера стремительно набирала обороты, но внезапно певица пропала с экранов. «Радио 1» расскажет, как сложилась судьба Елены Кукарской после громкого успеха.

Ранние годы: от спортивных побед до любви к музыке


Будущая певица родилась в Тюмени в 1983 году. Ее отец работал в нефтегазовой сфере, а мама преподавала в школе.

С детства Лена была прилежной ученицей и отличницей. До золотой медали не хватило совсем немного — в 10-м классе у нее появились три четверки.

Елена Кукарская (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)

Но учеба не мешала активной жизни: Лена успевала заниматься волейболом и баскетболом, получив взрослые разряды в обоих видах спорта.

С детства она любила петь, танцевать, слушать музыку, но всерьез артистическую карьеру не рассматривала.

Путь к сцене: режиссер, КВН и студенческая активность


Выбирая будущую профессию, Лена решила, что творчество останется ее хобби, а образование должно быть серьезным. Она поступила на режиссера театрализованных представлений и праздников.

Но даже в университете не могла отказаться от сцены. Она участвовала в концертах, фестивалях, играла в КВН. Чем больше выступлений было в ее жизни, тем больше Лена понимала, что ее тянет в музыку.

«Фабрика звезд-5»: как «пышка» покорила шоу-бизнес


Когда Лене исполнился 21 год, она вместе с мамой отдыхала на юге. Именно там ее мама услышала, что проходит кастинг на «Фабрику звезд-5» и предложила дочери попробовать.

Попасть в проект оказалось непросто: в мире шоу-бизнеса были популярны стройные девушки, а Лена отличалась формами. Но ее обаяние, улыбка и невероятный голос сделали свое дело — она прошла в шоу.

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Наставницей сезона стала Алла Пугачева, которая дала Елене прозвище Кука. Забавно, что это было ее детское прозвище, которое в школе вызывало у нее раздражение. Но на этот раз Лена приняла его с радостью.

На проекте она записала несколько песен, но самым большим хитом стала «Ну что, девчата, по маленькой».

В финале шоу Кука заняла 4-е место, но зрители ее запомнили и полюбили.

Контракт с Фадеевым, гастроли и съемки в кино


После шоу Максим Фадеев подписал с певицей четырехлетний контракт. Начались гастроли, а вслед за ними новые хиты — «Красная смородина», «Мой милый друг».

Кука пела в дуэте с Пьером Нарциссом, вместе они снялись в клипе «Зиночка».

Елена Кукарская и Пьер Нарцисс (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)

Осенью 2007 года телеканал «Муз-ТВ» пригласил Кукарскую сняться в сериале «Любовь — не шоу-бизнес». Она сыграла модельера Машу, а ее коллегами по съемкам стали Лера Кудрявцева, Светлана Светикова, группы «Винтаж» и «Отпетые мошенники».

В 2009 году Кука разорвала контракт с Максимом Фадеевым. Но это не означало конец карьеры: она выступала в Ванкувере, Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе.

Где Кука сейчас


Сейчас Кука продолжает петь, но на первом месте для нее семья. На одном из своих концертов Елена познакомилась с бизнесменом Алексеем Крутых. В 2011 году она вышла замуж за бизнесмена Алексея Крутых, с которым познакомилась на одном из своих концертов. В 2014 году у них родился сын Федор.

Елена Кукарская (фото: Instagram* / @elenakukarskaya)

Однако и зрителей она не забывает — выступает, записывает новые песни и получает от этого удовольствие.

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