«Мне уже плохо, но я ее доедаю сам»: Прохор Шаляпин спрятал коробку пирожных от детей в Кремле

Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)
Певец Прохор Шаляпин перед концертом в Кремле съел целую коробку пирожных и не стал делиться сладостями с детьми. 41-летний артист запечатлел себя в гримерке в гордом одиночестве. Видео он опубликовал в своем личном блоге.
Шаляпин нередко снимает видео для соцсетей и делится историями, которые происходят в его творческой жизни. Прохор выложил видео из гримерки в Кремле, где собирался выступать. На столе у Артиста стояла коробками с пирожными, уже наполовину пустая. Исполнитель признался, что прячется от детей и планирует съесть все сладости сам.
Шаляпин отметил, что сладкое детям есть — вредно.
Ранее Прохор Шаляпин снова сошелся с бывшей супругой Ларисой Копенкиной.
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Шаляпин отметил, что сладкое детям есть — вредно.
«Я доедаю вот эту коробку пирожных. Мне уже плохо, но я ее доедаю сам. От детей спрятал, чтобы они ни в коем случае не увидели эти пирожные и не напали на них. Вкусно, все сам съем. Спрятал от детей пирожные ― сделал доброе дело, ведь сладкое опасно», — высказался Прохор.
Ранее Прохор Шаляпин снова сошелся с бывшей супругой Ларисой Копенкиной.
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Ольга Енгалычева