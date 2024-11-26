В Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа в Приднестровье

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Прекращение поставок газа из России в Приднестровье стало бы не просто кризисом, а настоящей гуманитарной катастрофой для Молдавии. Об этом заявил молдавский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян в эфире телеканала «Молдова 1».
Отмечается, что с декабря 2022 года компания «Молдовагаз» получает энергоресурсы из двух источников – от российского «Газпрома» и от государственного предприятия Energocom. При этом в Приднестровье газ из России направляется в обмен на электроэнергию, а Кишинёв пользуется резервами газа, которые заранее были приобретены у других государств.
В конце текущего года истекает заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите Газа из России в Европу через территорию Украины. Киев не раз отмечал, что не собирается его продлевать.
В понедельник, 25 ноября, глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером вопросы поставки газа в республику и проблемы с долгом «Молдовагаза».
По словам Серебряна, прекращение поставок газа в Приднестровье станет гуманитарной катастрофой, которая приведёт к краху всей экономической системы доставки электроэнергии как на правом, так и на левом берегу Днестра.
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В конце текущего года истекает заключённый в 2019 году пятилетний договор о транзите Газа из России в Европу через территорию Украины. Киев не раз отмечал, что не собирается его продлевать.
В понедельник, 25 ноября, глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой «Газпрома» Алексеем Миллером вопросы поставки газа в республику и проблемы с долгом «Молдовагаза».
По словам Серебряна, прекращение поставок газа в Приднестровье станет гуманитарной катастрофой, которая приведёт к краху всей экономической системы доставки электроэнергии как на правом, так и на левом берегу Днестра.
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Анастасия Чинкова