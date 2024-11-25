Reuters: «Газпром» перестал поставлять газ Австрии после отбора ею газа без оплаты

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После того, как австрийская OMV «арестовала» поставленное российское топливо в качестве компенсации в рамках исполнения решения арбитражного суда, «Газпром» перестал поставлять ей газ, проинформировало Reuters.
По информации трех источников агентства, OMV заблокировала поставки газа за октябрь на сумму 230 миллионов евро. Подчёркивается, что это первый случай, когда страна Евросоюза не оплатила поставленное «Газпромом» топливо. В российской компании расценили действия OMV как неуплату за поставки.
13 ноября OMV выиграла в Германии арбитражное дело против «Газпром экспорт» на 230 миллионов евро в связи с приостановкой поставок топлива из Российской Федерации осенью 2022 года. Через три дня «Газпром» прекратил поставки газа компании из Австрии.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена заниматься благотворительностью в вопросах поставок газа в Австрию.
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13 ноября OMV выиграла в Германии арбитражное дело против «Газпром экспорт» на 230 миллионов евро в связи с приостановкой поставок топлива из Российской Федерации осенью 2022 года. Через три дня «Газпром» прекратил поставки газа компании из Австрии.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена заниматься благотворительностью в вопросах поставок газа в Австрию.
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Ольга Енгалычева