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Reuters: «Газпром» перестал поставлять газ Австрии после отбора ею газа без оплаты

Фото: iStock/ Lari Bat

Фото: iStock/ Lari Bat

После того, как австрийская OMV «арестовала» поставленное российское топливо в качестве компенсации в рамках исполнения решения арбитражного суда, «Газпром» перестал поставлять ей газ, проинформировало Reuters.
По информации трех источников агентства, OMV заблокировала поставки газа за октябрь на сумму 230 миллионов евро. Подчёркивается, что это первый случай, когда страна Евросоюза не оплатила поставленное «Газпромом» топливо. В российской компании расценили действия OMV как неуплату за поставки.

13 ноября OMV выиграла в Германии арбитражное дело против «Газпром экспорт» на 230 миллионов евро в связи с приостановкой поставок топлива из Российской Федерации осенью 2022 года. Через три дня «Газпром» прекратил поставки газа компании из Австрии.



Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не намерена заниматься благотворительностью в вопросах поставок газа в Австрию.

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Экономист Веденеева: Ситуация с ипотекой в РФ может улучшиться в следующем году
25 ноября 2024, 20:05

Фото: istockphoto/simpson33

Ситуация с ипотекой в России может улучшиться для заёмщиков в 2025 году. Такой прогноз относительно динамики на рынке сделала финансовый советник Анна Веденеева.
В беседе с РИАМО она допустила, что Банк России в следующем году понизит ключевую ставку. По словам экономиста, это сделает кредиты на жильё более доступными для россиян. Кроме того, в стране продолжают работать программы льготной ипотеки. Ситуация может измениться и на самом рынке недвижимости, считает эксперт.

Веденеева указала, что сохранение высокого спроса на жильё может способствовать росту цен и, как следствие, увеличению ставок. Если же на рынке недвижимости начнётся некоторое охлаждение, это даст возможность заёмщикам получить более выгодные условия, заключила экономист.

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#банк россии
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В Подмосковье резко вырос спрос на свежую капусту
25 ноября 2024, 17:40

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Спрос на свежую капусту в Московской области вырос в середине осени почти на 30%, специалисты связывают такой скачок с началом сезона соления и квашения этого овоща, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«В октябре жители Московской области стали покупать свежую капусту значительно чаще, чем месяцем ранее: спрос относительно сентября вырос на 28%», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что для квашения лучше всего использовать белокочанную капусту средних или поздних сроков созревания. Кочан должен быть крепким и плотным, листья тонкими и упругими, а разрез — белым. Лучшими для квашения считаются сорта капусты «Зимняя», «Подарок», «Московская поздняя» и «Белоснежка».

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Bloomberg: новым врагом ОПЕК в сокращении цен на нефть может стать Казахстан

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#минсельхозпрод мо
#овощи
#спрос
#московская область
#подмосковье
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Bloomberg: новым врагом ОПЕК+ в сокращении цен на нефть может стать Казахстан
25 ноября 2024, 14:29

Фото: iStock/ Gerasimov174

В 2025 году организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК+) в надежде удержать цены на нефть может столкнуться не только с огромным количеством внешних вызовов, но и с внутренним врагом, которым станет Казахстан, проинформировало агентство Bloomberg.
Автор статьи Хавьер Блас обращает внимание, что картель на постоянной основе сталкивается с одной и той же проблемой — она связана с крупными инвестициями в добычу в отдельной стране. Власти наращивают экспорт для того, чтобы компенсировать расходы.

В начале 2000-х таким членом ОПЕК стал Алжир, в 2010-е годы подобно ему поступил Ирак, а недавно в идентичной роли выступили Объединенные Арабские Эмираты. В следующем 2025 году на их месте должен быть Казахстан.

Среднеазиатское государство — участник расширенного формата картеля с 2016 года. Он состоит в ОПЕК с момента его создания. В то время Астана добывала больше своей квоты. Но в следующем году проблема может усугубиться, поскольку эксплуатацию вводится проект стоимостью 45 миллиардов долларов, который предусматривает расширение добычи на Тенгизском месторождении.

В материале подчеркивается, что для соблюдения квот ОПЕК Астана может сократить добычу на иных месторождениях на такой же объем, что будет добываться на новом проекте.

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#казахстан
#экспорт
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#расходы
#государство
#нефть
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В Сергиевом Посаде запускают производство оборудования для очистных сооружений
25 ноября 2024, 14:02

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство по выпуску оборудования, необходимого для работы очистных сооружений, построили в Сергиево-Посадском городском округе, участок под предприятие инвестор «БиоПроект Пересвет» получил в рамках программы по поддержке импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Новое предприятие специализируется на выпуске ёмкостного оборудования из композитных материалов для очистных сооружений. Общий объём инвестиций в проект составляет 100 миллионов рублей, на предприятии открывается более 20 вакансий», — сказала зампред регионального правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что компания «БиоПроект Пересвет» будет наращивать производственные мощности. Для этих целей в сентябре текущего года компании выделили ещё один льготный земельный участок.

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#экономика
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Стало известно, куда лучше инвестировать после победы Трампа
Эксперт Михеев: после победы Трампа выгодно вкладывать в технологии и энергетику
25 ноября 2024, 13:57

Фото: iStock/Lazy_Bear

После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США выгоднее всего можно вкладывать в технологии и энергетику, считает CPO инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев. По его словам, избрание Трампа уже отразилось на ситуации на экономических рынках.
«В центре внимания Трампа — реиндустриализация экономики США, энергетическая независимость и развитие высоких технологий. Среди приоритетов: производство стали и алюминия, поддержанное высокими пошлинами на импорт, развитие инфраструктуры для нефти и газа, сектор микроэлектроники, включая полупроводники и микрочипы. Эти направления станут ключевыми точками роста для инвесторов», — поделился эксперт в беседе с «Газетой.Ru»
Он также отметил компанию Tesla, которую возглавляет американский миллиардер Илон Маск — ближайший соратник избранного президента США. Благодаря победе Трампа на выборах предприниматель может выбить новые субсидии и налоговые льготы, что также отразится на росте акций компании.

Михеев подчеркнул, что после быстрого роста может произойти краткосрочная коррекция рынка, что является лучшим временем для изучения ситуации и корректировки планов. По его мнению, для извлечения максимальной выгоды инвесторам следует «бить в одну точку».

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Италия стала основным торговым партнёром России в странах Евросоюза в сентябре
25 ноября 2024, 12:15

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

В сентябре 2024 года Италия стала основным торговым партнёром России среди стран Европейского союза. Она обогнала Германию, которая лидировала в списке в течение шести месяцев, передало агентство РИА Новости.
Торговля Российской Федерации с Италией выросла на четверть — до 768 миллионов евро. Южноевропейская страна нарастила ввоз продукции из России на треть — до 427,1 миллиона евро. Одновременно с тем государство увеличило продажи своей продукции в Российской Федерации на 17% — до 340,9 миллиона евро.

Товарооборот с Германией составил 720 миллионов евро, а с Францией — 469 миллионов.

В топ-5 торговых партнеров России в сентябре ещё вошли Венгрия (451 миллион евро) и Нидерланды (437 миллионов). Самый большой рост в данной сфере показала Бельгия, которая нарастила обмен товарами с Российской Федерацией на 60 процентов, до 419 миллионов.

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#нидерланды
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#италия
#евросоюз
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Россиянам разъяснили преимущества Программы долгосрочных сбережений
25 ноября 2024, 10:42

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

С начала 2024 года в России запущена Программа долгосрочных сбережений, она позволяет значительно увеличить сумму накоплений за счёт государственного софинансирования и активации накопительной части пенсии. Для разъяснения преимуществ этой программы снято несколько видеороликов, сообщает пресс-служба Минфина РФ.
«Долгосрочные сбережения участник программы формирует самостоятельно за счёт личных добровольных взносов и взносов работодателя, а также за счёт ранее сформированных пенсионных накоплений и государственной поддержки в виде софинансирования», — отметили в министерстве.
Выплаты начинают либо через 15 лет, после открытия вклада, либо по достижении вкладчиком определённого возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Возможны и срочные выплаты.

Подробности о программе, а также калькулятор для расчёта выплат размещены на сайте моифинансы.рф.

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Суд в Москве националилизировал «Горбушкин двор» по делу олигарха Хотина
25 ноября 2024, 06:02

Фото: iStock/AMilkin

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил требования Федеральной службы судебных приставов (ФССП) о передаче в доход государства имущества бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина и связанных с ним структур, сообщает портал судов общей юрисдикции Москвы.
Дело рассматривалось в закрытом режиме. По данным РБК, речь идет о национализации 27 объектов недвижимости: среди них бизнес-центры и торговые комплексы общей площадью более 1,5 миллионов квадратных метров, а также «Горбушкин двор» и «Филион», расположенные на западе столицы.

В начале ноября суд национализировал все здание гостиницы «Москва», включая отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон», а также комплекс апартаментов осужденного олигарха Хотина.

Иск был подан судебными приставами в апреле, а помещения были арестованы по делу о проверке соответствия расходов и доходов. Судебные власти обратили в доход государства примерно 34,7 тыс. кв. м, которые принадлежат компании ООО «Форси» и используются для работы отеля и торговой галереи.

Хотин, состояние которого оценивается в $700 млн, не признает свою вину, утверждая, что требования приставов не имеют правовой основы. В марте 2024 года его осудили на девять лет по делу о растрате 23 млрд руб.

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#суд
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Госдолг США обновил исторический максимум
24 ноября 2024, 06:22

Фото: iStock/YayaErnst

Министерство финансов США сообщило, что государственный долг США превысил отметку в 36 триллионов долларов и обновил свой исторический максимум.
В отчете говорится, что государственный долг США, который в марте достиг 34 триллионов долларов, в этом году увеличился на 2 триллиона фунтов долларов.

В то же время, по данным Международного валютного фонда, к 2032 году отношение государственного долга США к ВВП превысит 140%. При это там предупредили, что этот рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.

Ранее сообщалось, что к октябрю 2024 года дефицит бюджета США увеличился на 287% и достиг 257 миллиардов долларов.

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#сша
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