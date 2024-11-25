Reuters: «Газпром» перестал поставлять газ Австрии после отбора ею газа без оплаты

После победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США выгоднее всего можно вкладывать в технологии и энергетику, считает CPO инвестиционной платформы UTEX Сергей Михеев. По его словам, избрание Трампа уже отразилось на ситуации на экономических рынках.