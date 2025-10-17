Молодежи потребуется работать не менее 25–30 лет для пенсии в 30 тысяч рублей
Молодым россиянам, только начинающим трудовую деятельность, потребуется не менее 25–30 лет официальной работы с высоким доходом, чтобы заработать страховую пенсию в размере около 30 тысяч рублей. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
По словам эксперта, для выхода на достойные пенсионные выплаты необходимо соблюсти три основных условия: наличие достаточного трудового стажа, накопление минимального количества пенсионных баллов и достижение установленного пенсионного возраста.
Он добавил, что для накопления достаточного количества баллов и формирования пенсии в размере 30 тысяч рублей необходимо работать не менее четверти века при доходе не ниже 100–200 тысяч рублей в месяц.
Экономист подчеркнул, что чем выше официальная зарплата и чем дольше человек работает, тем больше пенсионных баллов он сможет накопить — а значит, тем выше будет его будущая пенсия.
