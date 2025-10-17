Молодежи потребуется работать не менее 25–30 лет для пенсии в 30 тысяч рублей

17 октября 2025, 14:20

Фото: iStock/mars58

Молодым россиянам, только начинающим трудовую деятельность, потребуется не менее 25–30 лет официальной работы с высоким доходом, чтобы заработать страховую пенсию в размере около 30 тысяч рублей. Об этом в беседе с изданием «Абзац» рассказал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.