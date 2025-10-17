Россиянам объяснили, куда лучше вложить свои сбережения

17 октября 2025, 04:48

Директор департамента ЦБ РФ Данилова порекомендовала держать депозиты в рублях

Фото: iStock/SSV-Photo

Банк России рекомендует гражданам держать сбережения в рублевых инструментах и не вкладывать деньги в активы иностранных рынков. Об этом рассказала РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.





По ее словам, для жителей России с рублевыми доходами и расходами хранение средств в национальной валюте является наиболее разумным решением.





«Мы считаем, что несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными», — пояснила Данилова.