Россиянам объяснили, куда лучше вложить свои сбережения
Директор департамента ЦБ РФ Данилова порекомендовала держать депозиты в рублях
Банк России рекомендует гражданам держать сбережения в рублевых инструментах и не вкладывать деньги в активы иностранных рынков. Об этом рассказала РИА Новости директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова.
По ее словам, для жителей России с рублевыми доходами и расходами хранение средств в национальной валюте является наиболее разумным решением.
«Мы считаем, что несмотря на снижение ставок, они выше инфляции, и депозиты в рублях остаются привлекательными», — пояснила Данилова.
Она предупредила, что вложения в валютные инструменты несут дополнительные риски, связанные с колебаниями курса.
Россияне, которые вкладываться в инструменты иностранных рынков, должны понимать, что это часто грозит серьезными неудобствами. Например, из-за санкционных ограничений зарубежные активы российских граждан могут оказаться полностью заблокированы.
16 октября «Радио 1» передавало, что на этой неделе рубль стремительно укрепляется, обновляя максимумы.