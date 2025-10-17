Достижения.рф

Пенсионеры и инвалиды смогут получать электронные удостоверения на Госуслугах

Пенсионеры и инвалиды смогут оформить цифровое удостоверение льгот в кабинете Госуслуг
Российские пенсионеры и люди с инвалидностью получат возможность оформить цифровое удостоверение, подтверждающее их льготный статус, непосредственно на портале Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.



Ожидается, что электронный документ с уникальным QR-кодом позволит упростить процедуру подтверждения прав на различные меры государственной поддержки.

Проект приказа Минтруда РФ, который устанавливает новый порядок, опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

Внедрение системы можно разделить на два этапа: до конца текущего месяца цифровые удостоверения станут доступны пенсионерам, а с 1 марта 2026 года к ним присоединятся и люди с инвалидностью.

Для получения цифрового удостоверения гражданину будет достаточно лишь дать согласие на его оформление в своем профиле на портале Госуслуг. После этого система автоматически сформирует документ с индивидуальным QR-кодом, и он появится в личном кабинете пользователя.
