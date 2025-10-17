Пенсионеры и инвалиды смогут получать электронные удостоверения на Госуслугах

17 октября 2025, 00:37

Пенсионеры и инвалиды смогут оформить цифровое удостоверение льгот в кабинете Госуслуг

Фото: iStock/shironosov

Российские пенсионеры и люди с инвалидностью получат возможность оформить цифровое удостоверение, подтверждающее их льготный статус, непосредственно на портале Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.





Ожидается, что электронный документ с уникальным QR-кодом позволит упростить процедуру подтверждения прав на различные меры государственной поддержки.



Проект приказа Минтруда РФ, который устанавливает новый порядок, опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.



