Кубанец потерял 237 тысяч рублей и лучшего друга — знакомый украл его пенсию

17 октября 2025, 13:34

На Кубани мужчина похитил с карты знакомого 237 тысяч рублей и его пенсию

Фото: Istock / Rrraum

В Щербиновском районе Краснодарского края в суд направлено дело против 37-летнего мужчины, который обманул своего знакомого и похитил у него крупную сумму денег. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».