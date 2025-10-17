Кубанец потерял 237 тысяч рублей и лучшего друга — знакомый украл его пенсию
В Щербиновском районе Краснодарского края в суд направлено дело против 37-летнего мужчины, который обманул своего знакомого и похитил у него крупную сумму денег. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Как сообщили в региональном управлении МВД, обвиняемый попросил у приятеля занять ему денег. Когда тот ответил, что нужной суммы нет, мужчина предложил оформить кредитную карту и одолжить ему средства оттуда.
После получения карты злоумышленник обналичил все деньги, но возвращать их не собирался. Более того, он без ведома товарища вставил его SIM-карту в свой телефон, вошёл в приложение банка и похитил пенсию пострадавшего.
В итоге мужчина лишился 237 тысяч рублей и, по его словам, лучшего друга. Уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159) и «Кража» (ч. 3 ст. 158 УК РФ) направлены в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.
