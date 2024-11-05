Молодым учёным и специалистам Подмосковья вручат 15 премий губернатора

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Молодые подмосковные учёные и специалисты в сферах науки, технологии, техники и инноваций получат премию губернатора за 2024 год.
Соответствующее распоряжение подписал Андрей Воробьёв, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Премии получат 14 лауреатов и авторский коллектив из двух человек.
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Премии получат 14 лауреатов и авторский коллектив из двух человек.
«Молодые учёные и специалисты участвовали индивидуально или в команде до пяти человек. Достижения оценивали с учётом приоритетов региона, новизны разработок и результатов. Лауреатам вручат 15 премий по 700 тыс. рублей», – отметила Зиновьева.Получателями премии стали Институт физики твердого тела имени Ю.А. Осипьяна РАН из Черноголовки, Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН из Серпухова, Объединенный институт ядерных исследований из Дубны и другие.
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Лора Луганская