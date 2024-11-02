В 42 муниципалитетах Московской области в ноябре проведут тематические ярмарки

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
На территории 42 муниципалитетов Подмосковья в ноябре пройдут 193 тематические ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Среди тематических ярмарок – «Первый снег» в Звенигороде, «Ноябрьская» в Рузе, «Праздник сластён» в Черноголовке, «День матери» в Шаховской. А с 4 по 10 ноября в Клину проведут ярмарку винодельческой продукции. На торговых площадках будут представлены фермерские товары из Подмосковья, а также товары со всей страны и из ближнего зарубежья», – отметили в региональном Минсельхозпроде.Это молочная и кисломолочная продукция, мясные деликатесы, рыба, сыры, мёд, кондитерские и хлебобулочные изделия, напитки. Помимо этого, на ярмарках также можно будет приобрести изделия местных ремесленников ручной работы.
Как отметили в ведомстве, самое большее количество ярмарок пройдёт в Щёлкове (20), в Красногорске (14) и в Истре (13).
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Лора Луганская