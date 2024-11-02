В Солнечногорске заработал новый хаб Ozon для крупногабаритных товаров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания Ozon начала доставку покупателям первых товаров из нового логистического комплекса в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций девелопера и арендатора, в роли которого выступил маркетплейс, в проект Солнечногорск оценивается в 1 млрд рублей. На первом этапе работу нового логистического центра будут обеспечивать более 200 сотрудников. После выхода на полную мощность здесь смогут обрабатывать до 12 тыс. крупногабаритных заказов в сутки», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что запуск нового хаба сократит сроки доставки крупногабаритных товаров внутри региона.
«В Москве и области активно растёт спрос на услуги маркетплейса. Наша цель – сделать доставку товаров максимально удобной и быстрой, а покупки – выгодными для жителей», – отметил гендиректор Ozon Fulfillment Александр Гейль.Новый оптово-распределительный центр Ozon будет специализироваться на обработке крупногабаритных товаров. Его площадь – около 50 тыс. кв. м. Там осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов – от приёма товаров до формирования посылок и дальнейшего распределения по сортировочным центрам.
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