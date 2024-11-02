Подмосковье вышло в лидеры рейтинга нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Московская область включена в группу регионов-лидеров рейтинга нацпроекта «Производительность труда». Итоговый рейтинг за прошлый год составили Минэкономразвития России и АНО «ФЦК», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«К концу 2023 года в национальном проекте участвовало около 230 компаний, а экономический эффект от его реализации в Подмосковье достиг 4 млрд рублей. Эти показатели позволили региону войти в число лидеров итогового рейтинга», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что на сегодняшний день регион улучшил показатели по нацпроекту.
«Число участников достигло 280 компаний, а экономический эффект вырос более чем в два раза – до 9 млрд рублей. Поэтому рассчитываем, что и в следующем рейтинге Подмосковье будет в группе лидеров», – заключила зампред.Как пояснили в министерстве, при составлении рейтинга учитывался охват предприятий мерами по обучению работников; объём льготного кредитования; исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд и многое другое.
Зиновьева напомнила, что цель региона в рамках реализации нацпроекта – достижение роста производительности труда на 5% в год на средних и крупных предприятиях основных несырьевых отраслей Московской области.
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Лора Луганская