Морские поставки российской нефти опустились до минимума с начала года
Морской экспорт российской нефти за период с 10 по 16 ноября снизился до 291 тыс. тонн в сутки — минимального уровня с начала 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Наибольшее сокращение отгрузок пришлось на порт Приморск, где поставки упали более чем на 70%. В Новороссийске отгрузки в середине ноября также временно приостанавливались из-за инцидента в порту.
Аналитики объясняют падение экспорта перестройкой логистики на фоне санкций США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Крупные покупатели российского сырья — Китай и Индия — в этот период увеличили закупки нефти с Ближнего Востока и из стран Атлантического региона.
Одновременно на рынке растут ставки фрахта: перевозка нефти из Новороссийска в Западную Индию подорожала за неделю до $8,6 за баррель, а тарифы на маршрутах из Азово-Черноморского бассейна достигли годовых максимумов. Участники рынка отмечают снижение доступного судового тоннажа, особенно среди греческих судовладельцев, традиционно работавших с российскими поставками.
По оценкам экспертов, дальнейшая динамика экспорта будет зависеть от того, как импортеры оценивают санкционные риски. В то же время высокие ставки фрахта могут привлечь новые перевозчики из Греции, Китая и ОАЭ.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что санкции США не повлияли на добычу: она растёт, а прогноз на уровне 510 млн тонн в год остаётся в силе. По его словам, дисконт на российскую нефть будет сокращаться по мере адаптации рынка.
Читайте также: