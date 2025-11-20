Морские поставки российской нефти опустились до минимума с начала года

20 ноября 2025, 11:35

Фото: iStock/Artem_Egorov

Морской экспорт российской нефти за период с 10 по 16 ноября снизился до 291 тыс. тонн в сутки — минимального уровня с начала 2025 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».