Минфин США ввел санкции против пяти россиян и семи компаний
Министерство финансов США объявило о введении санкций против пяти граждан России и семи компаний, якобы связанных с ними. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
В санкционный список включены россияне Александр Волосовик, Илья Закиров, Кирилл Затолокин, Максим Макаров и Юлия Панкова. Помимо этого, ограничения коснулись семи компаний, зарегистрированных в России, Великобритании, Сербии и Узбекистане.
Ведомство уточнило, что под санкции попадают активы физических и юридических лиц, находящиеся под юрисдикцией США, а гражданам страны запрещено иметь с ними финансовые и деловые отношения. Официальных комментариев от российских граждан и компаний пока не поступало.
Введение новых санкций объяснили борьбой с киберпреступностью.
