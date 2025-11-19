Новак заявил о снижении цен на топливо на фоне роста производства
В России наблюдается снижение биржевых цен на топливо. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что это связано с несколькими факторами. Об этом пишет РИА Новости.
Во-первых, правительство ограничило экспорт топлива. Во-вторых, в стране наступил сезонный спад спроса. В-третьих, нефтеперерабатывающие заводы завершили ремонты и увеличили объемы производства.
Эти меры помогают стабилизировать рынок и обеспечивают доступность топлива для внутреннего потребления. Жители страны могут ожидать дальнейшего снижения цен, что положительно скажется на экономике и благосостоянии граждан.
Ранее стало известно, что прокуратура Ростовской области подготовила законопроект о введении паспортного контроля при покупке бензина и дизельного топлива на автозаправках. Документ опубликован в уведомлении на сайте регионального правительства.
