Новак заявил о снижении цен на топливо на фоне роста производства

Фото: iStock/kckate16

В России наблюдается снижение биржевых цен на топливо. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что это связано с несколькими факторами. Об этом пишет РИА Новости.



Во-первых, правительство ограничило экспорт топлива. Во-вторых, в стране наступил сезонный спад спроса. В-третьих, нефтеперерабатывающие заводы завершили ремонты и увеличили объемы производства.

Эти меры помогают стабилизировать рынок и обеспечивают доступность топлива для внутреннего потребления. Жители страны могут ожидать дальнейшего снижения цен, что положительно скажется на экономике и благосостоянии граждан.

Ранее стало известно, что прокуратура Ростовской области подготовила законопроект о введении паспортного контроля при покупке бензина и дизельного топлива на автозаправках. Документ опубликован в уведомлении на сайте регионального правительства.

Дарья Осипова

