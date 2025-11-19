Россия планирует перейти на серийное производство малых АЭС

19 ноября 2025, 21:03

Путин: Россия начнёт серийно производить малые АЭС и построит 38 энергообъектов

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Россия планирует развернуть серийное производство малых АЭС и построить 38 новых атомных объектов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РЕН ТВ.





С таким заявлением Путин выступил на пленарном заседании конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).

«Планируем перейти на серийные производства, как я уже говорил, малых и наземных атомных электростанций», — отметил глава государства.