Россия планирует перейти на серийное производство малых АЭС
Путин: Россия начнёт серийно производить малые АЭС и построит 38 энергообъектов
Россия планирует развернуть серийное производство малых АЭС и построить 38 новых атомных объектов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РЕН ТВ.
С таким заявлением Путин выступил на пленарном заседании конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey).
«Планируем перейти на серийные производства, как я уже говорил, малых и наземных атомных электростанций», — отметил глава государства.Путин рассказал о более масштабных планах в атомной энергетике. В ближайшие 20 лет Россия построит 38 новых атомных энергообъектов. Их суммарная мощность практически сравняется с мощностью всей действующей российской атомной генерации.
Новые станции расположатся прежде всего на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Это позволит обеспечить энергией развивающуюся экономику этих регионов.