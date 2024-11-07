Мосбиржа перенесла старт торгов на фондовом рынке

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Начало торгов на фондовом рынке Московской биржи откладывается. Сообщение об этом появилось на официальном сайте торговой площадки.
Торги на фондовом рынке должны были стартовать в 10:00 по московскому времени. Сообщается, что о времени их запуска информация появится позднее. Стали ли причиной переноса технические сложности либо какие-то другие причины, не уточняется.
В последний раз нештатная остановка торгов на Мосбирже произошла 14 августа. Тогда сделки на торговой площадке не проводились чуть более часа. Позже стало известно, что сбой на торговой площадке произошёл из-за программной ошибки. Она была связана с неверной работой с памятью на отдельных серверах доступа. Кроме того, торги на Мосбирже дважды приостанавливали в феврале.
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Александр Бойцов