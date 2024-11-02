Росбанк присоединится к Т-банку

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала было одобрено акционерами обеих сторон. Интеграция будет завершена в I квартале 2025 года, говорится в сообщении Т-банка в «Пульсе» для инвесторов в приложении Т инвестиций.
Также из сообщения следует, что Росбанк должен в течение трёх рабочих дней с момента принятия решений направить в департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центробанка письменное уведомление о начале процедуры реорганизации.
Чтобы присоединить Росбанк в качестве филиала Т-банку необходимо будет провести допэмиссию 300 миллионов акций номиналом 10 рублей каждая. В одну такую акцию будет конвертировано 5,88 акций Росбанка.
Ранее в Т-банке сообщали, что благодаря выбранному формату совокупный капитал группы превысит 500 миллиардов рублей. После заключения договора Т-банк станет правопреемником Росбанка по всем договорам и обязательствам.
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Чтобы присоединить Росбанк в качестве филиала Т-банку необходимо будет провести допэмиссию 300 миллионов акций номиналом 10 рублей каждая. В одну такую акцию будет конвертировано 5,88 акций Росбанка.
Ранее в Т-банке сообщали, что благодаря выбранному формату совокупный капитал группы превысит 500 миллиардов рублей. После заключения договора Т-банк станет правопреемником Росбанка по всем договорам и обязательствам.
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Анастасия Чинкова