Московская городская дума утвердила бюджет столицы на 2025-2027 годы

С сентября цены на подсолнечное масло в магазинах России значительно выросли. Профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова объяснила агентству «Прайм», что рост связан с увеличением мировых цен на 11% и высоким спросом на растительные масла для биотоплива.