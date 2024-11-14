Московская городская дума утвердила бюджет столицы на 2025-2027 годы

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На пленарном заседании Московской городской думы, состоявшемся 13 ноября, был принят бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее проект бюджета получил поддержку на заседании комиссии по экономической и социальной политике, а также прошел экспертизу в Контрольно-счетной палате и Общественной палате Москвы, которые не выявили нарушений.
Председатель МГД Алексей Шапошников отметил, что новый бюджет стал третьим, сформированным в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств. Он подчеркнул, что бюджет будет социальным и инвестиционным, отражая актуальные потребности москвичей и учитывая стратегические планы развития города до 2030 года.
В рамках бюджета предусмотрены меры социальной поддержки, которые коснутся около 4,5 миллиона москвичей. Бюджет направлен на развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, что должно способствовать улучшению качества жизни в Москве.
Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, в ближайшие три года ожидается ежегодный прирост доходов бюджета города на 6%. При этом около 90% расходов бюджета в 2025 году будет направлено на реализацию 13 государственных программ.
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Председатель МГД Алексей Шапошников отметил, что новый бюджет стал третьим, сформированным в условиях санкционного давления со стороны недружественных государств. Он подчеркнул, что бюджет будет социальным и инвестиционным, отражая актуальные потребности москвичей и учитывая стратегические планы развития города до 2030 года.
В рамках бюджета предусмотрены меры социальной поддержки, которые коснутся около 4,5 миллиона москвичей. Бюджет направлен на развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, что должно способствовать улучшению качества жизни в Москве.
Как отметила руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, в ближайшие три года ожидается ежегодный прирост доходов бюджета города на 6%. При этом около 90% расходов бюджета в 2025 году будет направлено на реализацию 13 государственных программ.
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Дарья Осипова