Въезд в Россию по биометрии: скоро проведут эксперимент для иностранцев

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Российское правительство утвердило эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в страну. Постановление можно прочесть на сайте официального опубликования правовых актов.
Эксперимент начнется 1 декабря 2024 года и продлится до 30 июня 2026 года. В рамках этого периода иностранцы, въезжающие через аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также через пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, будут сдавать биометрию при пересечении границы.
С 30 июня 2025 года начнется второй этап: иностранные граждане смогут заранее зарегистрировать биометрические и персональные данные через специальное приложение.
Эксперимент проводится с целью создания цифрового профиля для иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих российскую границу.
Ранее Минцифры предлагало эту инициативу, разбив эксперимент на два этапа с целью апробации правил въезда и выезда для иностранцев.
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С 30 июня 2025 года начнется второй этап: иностранные граждане смогут заранее зарегистрировать биометрические и персональные данные через специальное приложение.
Эксперимент проводится с целью создания цифрового профиля для иностранных граждан и лиц без гражданства, пересекающих российскую границу.
Ранее Минцифры предлагало эту инициативу, разбив эксперимент на два этапа с целью апробации правил въезда и выезда для иностранцев.
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Мария Моисеева