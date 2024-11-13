В Москве стартовал новый проект для арабских туристов

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«Мы стремимся повышать привлекательность столицы для зарубежных путешественников», — приводит RT слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Тем временем в Кемерове открылась новая остановка с названием «Школа №54». Об этом сообщили в администрации города. Как передаёт «Сiбдепо», такое название она получила по решению комиссии по топонимике.
Ранее сообщалось, что с 25 ноября на территории Жуковского района Московской области вводятся новые ограничения на дорогах.
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